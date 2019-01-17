Üç bölgede birçok yerde elektrik kesintisi yaşanacak

Mağusa I Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın Mağusa ve civar köylerde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 09:00 -12:00 saatleri arasında Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach’in elektrik enerjisi kesik olacak.

Çalışmanın başlangıç ve bitişinde de bazı bölgelerde yaklaşık 15’er dakikalık kesintiler olacak. Bu bölgeler şöyle:

“Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve PortofinoHotel’e kadar olan bölge ve Suriçi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesi, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Karakeşlilermahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi”.

LEFKE'DE DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Lefke’de Faik Ağa Sokak ve Daniş Efendi Sokağa yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.



Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesine ait direk değiştirme çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00 - 14:00 saatleri arasında olacak.

TUZLUCA'DA KIRIK DİREK NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tuzluca Köyü’nün kuzeyinde yarın elektrik kesintisi olacak.



Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak kırık direk değişimi ve trafo montesinden kaynaklanacak kesinti, 08:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.