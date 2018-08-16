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Üç berber salonuna ceza

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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, 4 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verirken, Pretty Women isimli işletmenin faaliyetini, işyeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle geçici olarak durdurdu.

Üç berber salonuna ceza
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LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 6-10 Ağustos tarihlerinde 61 iş yeri denetlendi. 
Denetimlerde, World Berber Shop, Wax Berber Salonu, Ulaş Berber Salonu isimli işletmelere geçerli  işyeri izni olmaması ve  sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle; Barış Manço Park Büfesi isimli işletmeye ise sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.
LTB Halk Sağlığı Şubesi,  7 kasap, 2 süt ürünleri imalathanesi, 1 piliç satış yeri, 1 balık satış yeri, 21 kuaför ve güzellik salonu, 1 kreş, 1 öğrenci yurdu, 7 park büfesi, 5 restoran, 13 market, 1 gıda deposu ve 1 kafeyi denetledi.

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