Üç berber salonuna ceza

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, 4 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verirken, Pretty Women isimli işletmenin faaliyetini, işyeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle geçici olarak durdurdu.



LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 6-10 Ağustos tarihlerinde 61 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde, World Berber Shop, Wax Berber Salonu, Ulaş Berber Salonu isimli işletmelere geçerli işyeri izni olmaması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle; Barış Manço Park Büfesi isimli işletmeye ise sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, 7 kasap, 2 süt ürünleri imalathanesi, 1 piliç satış yeri, 1 balık satış yeri, 21 kuaför ve güzellik salonu, 1 kreş, 1 öğrenci yurdu, 7 park büfesi, 5 restoran, 13 market, 1 gıda deposu ve 1 kafeyi denetledi.