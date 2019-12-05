Üç belediyeden imar planına ret

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi belediyeleri, adaletli, şeffaf ve tarafsız bir imar planının ortaya çıkmamasını gerekçe göstererek Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı taslağını reddetti

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının ilk oylaması yapıldı, bölge belediyelerinin başkanları ile İskele ve Mağusa Kaymakamları’nın katıldığı oylamada ‘İmar Planı Taslağı’nın son şekli onay almadı.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi belediyeleri, adaletli, şeffaf ve tarafsız bir imar planının ortaya çıkmamasını gerekçe göstererek Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı taslağını reddetti.

Konuyla ilgili dün saat 14.00’te Merit Otel’de düzenlenen basın toplantısına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, İskele Belediyesi İmar Plan Teknik Komite Üyesi Doç Dr. Bertuğ Akıntuğ ile Şehir Plancısı ve İskele Belediyesi İmar Plan Teknik Komitesi Koordinatörü Dr. Can Kara ile çevre örgütlerinden temsilciler katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bugüne dek yapılan tüm çalışmalar sonucunda adaletli, şeffaf ve tarafsız bir imar planı taslağının çıkmasının beklendiğini fakat bunun olmadığını kaydetti.

9 Ağustos’ta halka açık danışma toplantısında sunulan plan tasarısında ülkenin motor sektörleri turizm ve yükseköğrenim açısından mekânsal kararlar ve öngörülerin olmadığını, gayrimenkul sektörü açısından da büyük adaletsizlikler barındırdığını anlatan Sadıkoğlu, halkın katılımıyla da arzu edilen noktaya taşınamayan taslak metnin 14 Ekim’de Birleşik Kurul ilk toplantısı sonrası belediyelere dağıtılan dokümanlarda planda derin dokunuşlar yapıldığının görüldüğünü anlattı.

İskele Belediyesine son sunulan imar planı taslağında yeni fakülte veya üniversitelerin İskele’de kurulmasının mekânsal olarak desteklenmesi konusunda eksiklik, imara açılacak bölgele ve önerilecek yoğunluk değerleri konusunda yapılan stratejik yanlışlar bulunduğunu açıklayan Sadıkoğlu, kamuya ait parsellerin ve hali arazilerin şahıslara kiralanmasının önünün açıldığını da ifade etti.

Kıyının doğal alanını gösteren kıyı koruma çizgisinin haritadan çıkarıldığını kaydeden Sadıkoğlu, kıyı rekreasyon alanı içerisindeki özel mülklerde yapılaşmanın önünün açıldığını, Birleşik Kurula sunulan imar raporunda “imar affı” anlamı taşıyan “Bir defaya mahsus kazanılmış haklar” diye düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Taşkın riski alanlarındaki düzenlemeler ve bu bölgelerde yüksek yoğunluk önerilmesinin çeşitli riskler doğuracağının altını çizen Sadıkoğlu, İskele’deki Hizmet Merkezi sayısının artırılmasının sıkıntı doğuracağını, planda ağırlık olarak Long Beach bölgesinin çalışılması ve sadece bu bölgeye tanınan imar haklarının rahatsızlık yarattığını vurguladı.

Sadıkoğlu şöyle devam etti:

“Toplumumuzun tüm kesimlerinden 100’e yakın katılımcının ortaya çıkardığı Vizyon ve Stratejiler Raporu İlkeleri, Hedefleri ve Politika Önerileri dışında oluşan hiçbir plan tasarısına onay vermemiz mümkün değildir.

Bizlerin önceliği kamu yararını merkeze koyan ‘kalbinde koruma aklında ekonomik kalkınma’ olan toplumun belli kesiminin değil tüm kesimlerin sesini eşit ve etkin bir şekilde duyulabileceği bir plandır. İskele ve bölge halkını mutsuz edecek ve geleceklerini karartacak bir plana evet dememiz, kabul etmemiz ve onaylamamız asla beklenmemelidir.

İlçe olarak en büyük eksikliklerden biri üniversite iken, üniversite yerleşkesinin dahi gösterilmediği, altyapısı dahi olmadan hektarlarca arazinin kullanıma açıldığı, kamuya ait arazilerin şahıslara peşkeş çekilmek istendiği, kıyı koruma çizgilerinin son dakikada haritadan çıkarıldığı ve de imar adaletinin olmadığı bir plana hayır diyoruz.

Bizler ancak ‘kalbinde koruma aklında ekonomik kalkınma’ olan toplumun belli bir kesiminin değil, tüm kesimlerinin sesinin eşit ve etkin bir şekilde duyulabileceği bir plana evet diyebiliriz”

Sadıkoğlu 3 belediye başkanının reddettiği, 2 kaymakamınsa olumlu baktığı plan taslağı adına ret gerekçelerini, öneri ve kaygılarını sunduklarını, Şehir Planlama Dairesinin gerekli incelemeleri 2 gün içinde yapacağını ve plan taslağına Birleşik Kurul’da son şeklinin verilerek 26 Aralık’ta geçirileceğini ifade etti.