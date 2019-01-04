Mağusa’da kavşakta durmadan anayola dikkatsizce giriş yapan sürücünün neden olduğu trafik kazasında üç araç birbirine girdi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün meydana gelen ve üç aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı. Dün saat 11.15 raddelerinde, Emine Taş, yönetimindeki HY 839 plakalı araç ile Ziya Gökalp Caddesi üzerinden gelerek kavşakta durmadan 15 Ağustos Bulvarına dikkatsizce giriş yaptı. Taş, yönetimindeki araçla 15 Ağustos Bulvarına dikkatsizce giriş yapması sonucu ise o esnada bulvar üzerinde Anıt Çemberine doğru seyreden Aytaç Yıldız yönetimindeki DU 890 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde ileriye doğru savrulan DU 890 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Tansay Fellahoğlu yönetimindeki FD 048 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra DU 890 plakalı araç Ruslan Garaj isimli iş yerinin duvarına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

