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Üç araç birbirine girdi

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Mağusa’da kavşakta durmadan anayola dikkatsizce giriş yapan sürücünün neden olduğu trafik kazasında üç araç birbirine girdi

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Üç araç birbirine girdi
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Gamze PİR BAYKUR
Mağusa’da dün meydana gelen ve üç aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı. Dün saat 11.15 raddelerinde,  Emine Taş, yönetimindeki  HY 839 plakalı araç ile  Ziya Gökalp Caddesi üzerinden gelerek kavşakta durmadan 15 Ağustos Bulvarına dikkatsizce giriş yaptı. Taş, yönetimindeki araçla 15 Ağustos Bulvarına dikkatsizce giriş yapması sonucu ise o esnada  bulvar üzerinde Anıt Çemberine doğru seyreden Aytaç Yıldız yönetimindeki DU 890  plakalı aracın önünü tıkayarak çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde  ileriye doğru savrulan DU 890 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Tansay Fellahoğlu yönetimindeki FD 048 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra DU 890 plakalı araç Ruslan Garaj isimli iş yerinin duvarına çarparak durdu.  Kaza sonucu yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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