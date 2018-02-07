“UBP’li belediye başkanlarının hala korunması ilginç”

KTÖS, Afrika gazetesine saldırılar ve Meclis önündeki olaylarla ilgili aranan dokuz kişinin hala bulunamayışı ve olayın azmettiricisi UBP’li belediye başkanlarının hala korunmasının ilginç olduğunu vurguladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 22 Ocak’ta Afrika gazetesi ve Meclis önündeki olaylarla ilgili iddialara yönelik Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamayı eleştirdi ve bazı iddialarda bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, büyükelçiliğin, sözkonusu olayların Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından planlandığı yönündeki iddialara ayrıntıya girmeden yalanlama getirdiğini ileri sürdü.

Elcil, “UBP’li belediyelerin Büyükelçilik ile olan ilişkilerine hiçbir açıklama getirilmediğini, tutuklanan zanlıların serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda büyükelçilik mensuplarına teşekkür etmelerinin sessizce geçiştirildiğini” savundu.

Şener Elcil, “Sanıkların tutuklanmalarının akabinde ise kültür derneği adı altında TC Elçiliği’nin kontrolündeki derneklerin aynı ağızdan yaptıkları açıklamalar emirleri nereden aldıklarını ortaya koymaktadır” iddiasında bulundu.

Elcil, 26 Ocak’ta Sendikal Platform’un düzenlediği Demokrasi ve Barış eylemine karşı “Büyükelçiliğin bazı sivil toplum örgütlerini toplantıya çağırıp, onlardan miting talep etmesi ve bu iddianın toplantıya katılanlarca da doğrulanmasına rağmen elçilikten hiçbir açıklama gelmediğini” öne sürdü.

“Olaylarla ilgili aranan dokuz kişinin hala bulunamayışı ve olayın azmettiricisi UBP’li belediye başkanlarının hala korunmasının ilginç olduğunu” iddia eden Elcil, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın yeni hükümeti kutlayarak tüm bu yapılanları örtme gayretini bir kez daha açığa vurduğunu savundu.

Elcil, “TC Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Derya Kanbay kısa bir yalanlama yerine, Sayın Semahattin Öztürk’ün Elçilik’te ne görev yaptığını bizlere açıklarsa çok memnun olacağımızı vurgulamakta yarar görüyoruz” ifadelerini kullandı.