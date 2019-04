UBP’de Kanlı krizi sürüyor

UBP Parti Meclisi Üyesi Gürsel Uzun, MYK üyesi Özer Kanlı için “parti içinde paralel yapılanmayı üstlenen, her şeyi karıştıran sahte kahraman” nitelendirmesi yaptı. Kanlı ise Uzun’a “Sen başkalarının düdüğü olmaya devam et” yanıtı verdi

Ulusal Birlik Partisi içerisinde, Onursal Başkan Derviş Eroğlu ve Eroğlu’na yakınlığı ile bilinen MYK üyesi Özer Kanlı konusunda yaşanan kriz devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde UBP MYK toplantısında söz alan Özer Kanlı’nın parti içinde yalancı, dolandırıcı ve menfaatçi kişilerin olduğunu ve bu kişilerin temizlenmesi gerektiğini söylemesi, toplantıda krize neden olmuştu.

MYK üyelerinin çoğunluğu, Kanlı’nın bu sözlerine sert tepki göstermişti.

UBP Parti Meclisi Üyesi Gürsel Uzun da, UBP’nin mesaj grubuna yazdığı yazıda Özer Kanlı’ya sert eleştiriler yöneltti.

Uzun mesajında şöyle dedi:

“İzlemediğim bir MYK üyesinin sosyal medyadaki paylaşımını gösterdiler. Vurgulu - Yorum Diye.. Birden hak etmediği her şeyin üstüne konan, her türlü hileyi Leh'ine kullanan, bugüne kadar bu parti ve yöneticilerine her türlü saldırıda bulunan, herkesi karalamak için muhalefet partilerinin gazete ve medyasını bile kullanan, bugün de kahramanlığa soyunan amma parti içinde paralel yapılanmayı üstlenen bir sahte kahraman…

Arsızın dik alası arkadaşlarımız girebilmek için parçalanırken Partinin Üyesi bile olmadan PM’ye atanan arkasından da MYK 'ya atanan gazete ve basını eline aldığı yetmezmiş her şeyi yönetmeye her şeyi karıştırmaya parti içi barışı bozmaya yönelik her türlü faaliyetin içinde olan.. Yolunu ve hedefini şaşıran bütün benliğini intikam duyguları kin ve nefret saran. Rakip parti yerine ömrünü bu parti için harcayan kardeşlerimize ve abilerimize saldıran onları lekelemek için her türlü dalavereyi çeviren..Bir MYK üyesi olarak dolgun maaşa da hayır diyemeyen bir kahraman...

Parti içi paralel yapılanmanın merkezi konumunda kendisi için As olanın parti olmadığı herkes tarafından bilinen. Bu arkadaş kendini ne sanıyor. Köyü köpeksiz bulduğunu sanıyorsa ve değneksiz geziyorsa yanılıyor. Ses, vermiyorsak korktuğumuzdan değil, partimize zarar gelmesin, birlik ve bütünlüğümüzün (olduğu kadar) bozulmaması adınadır..Ha bir de o seviyeye düşmemek içindir..başka sebebi yoktur..”

Öte yandan Gürsel Uzun’a Özer Kanlı’dan cevap gecikmedi.

Kanlı, cevabında şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’yi güçlü şeklinde savunabilmek, bu ülke gençliğinin davaya sahip çıkmasını sağlayabilmek adına ,karınca kararınca bu ülkede bu partilerde hırsızlık olmasın, yapanlara hesap sorulsun" diyorum ama birileri hırsızlığa tepki göstereceğine, doğru söylediğimi bile bile bana tepki gösteriyorsa haksızca sormak lazım; neden?

Bu zerdaliden düdük hala daha sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Arkadaşlarımızı bir MYK üyesi olarak halka açık bir sayfadan hırsızlıkla suçlamaya devam ediyor.

Büyük kayıpların hesap vermemezlik döneminin hangi dönem olduğunu kendisine detaylı bir şekilde anlatayım isterse..

Plaket boylarını ve rakamlarını da yazarsam hiç beğenmeyecek.. O dönemi unutmadık. Gerçekten samimi işen dürüstsen onurluysan ve doğruları arıyorsan gel ordan başlayalım.. Amma senin derdin başka.. Sen başkalarının düdüğü olmaya devam et..Hem da zerdaliden düdük...”