UBP’de Eroğlu rahatsızlığı

Eroğlu’nun ilerleyen yaşına rağmen UBP’de halen daha kontrolü elinde tutmak istemesi dikkat çekiyor. Eroğlu’nun “ben partinin sahibiyim” mesajı vermeye çalıştığını belirten bazı partililer, Özer Kanlı’dan yana da rahatsız olduklarını belirtiyor

Üçüncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun ilerleyen yaşına rağmen UBP içerisinde halen daha kontrolü elinde tutmak istemesi dikkat çekiyor.

Son dönemde UBP’nin her toplantısında konuşma yapan Eroğlu, son olarak geçtiğimiz hafta sonu Güzelyurt’ta katıldığı UBP etkinliğinde yine mikforon başına geçti ve bu ay içinde dörtlü koalisyon hükümetinin bozulacağını ve UBP’nin hükümet kuracağını iddia etti.

Eroğlu’nun bu sözleri, “UBP’nin gizlice hükümet kurma görüşmeleri yaptığı” düşüncesini akla getirdi ancak bu iddiayı UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın hiçbir şekilde dile getirmemesi dikkat çekti.

Partililer de “UBP’nin böyle bir girişimi olmuşsa Eroğlu bunu neden Tatar’ın açıklamasına izin vermedi?” şeklinde sorular yöneltti.

Eroğlu’nun, Ersin Tatar’ın parti içerisindeki gücünden rahatsız olduğunu iddia eden bazı UBP çevreleri, her fırsatta Eroğlu’nun “ben partinin sahibiyim” mesajı vermeye çalıştığını belirtti.

Banka hesabında 2.5 milyon sterlin mevduatı bulunan Eroğlu’nun bu paranın nereden geldiğini yıllardır açıklayamadığına dikkat çeken UBP çevreleri, bu nedenle Derviş Eroğlu’nun inandırıcılığının kalmadığını ifade etti.

Olası yeni bir hükümette bakan olmak isteyen bazı UBP’li milletvekillerinin Eroğlu’nun kapısından kaçmadığını iddia eden UBP’deki bazı kesimler, olası bakanların listesini Eroğlu’nun bizzat kendisinin belirlemek istediğini kaydetti.

Eroğlu’nun parti içinde hala daha ön planda olmak istediğini ifade eden bazı partililer, bu konuda Özer Kanlı’nın da önemli rol oynadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde UBP MYK toplantısında söz alan Özer Kanlı’nın parti içinde yalancı, dolandırıcı ve menfaatçi kişilerin olduğunu ve bu kişilerin temizlenmesi gerektiğini söylemesi, toplantıda krize neden olduğu iddia edildi.

MYK üyelerinin çoğunluğunun Kanlı’nın bu sözlerine sert tepki gösterdiği öğrenildi.

Öte yandan Kanlı’nın UBP’nin yayın organı Güneş gazetesinin başına geçtikten sonra parti içerisinde bazı yetkili isimlere gazetede ambargo uyguladığını iddia eden bazı UBP’liler, bu konudan da büyük rahatsızlık duyduklarını söyledi.