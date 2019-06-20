UBP, yeni genel sekreterini belirliyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP Genel Sekreterliği görevini bıraktı. Yeni Genel Sekreterlik için partide bugün seçim yapılacak

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, uzun bir süredir parti içerisinde devam eden genel sekreterlik tartışmalarının bugün son bulacağını açıkladı.

Taçoy, bugün saat 17.00’de Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin toplanacağını ifade ederek genel sekreterlik seçiminin yapılacağını belirtti.

Bilindiği üzere parti içerisinde Hamza Ersan Saner, Resmiye Canaltay Eroğlu, Kutlu Evren gibi isimlerin genel sekreterlik için adı sıkça geçiyor.

UBP Genel Sekreterliği görevini bırakan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy “Benim görevim artık sadece Bakanlık olacak. Genel Sekreterlik görevim içinde herkesle birlik beraberlik içinde çalışmaya gayret gösterdim” dedi.