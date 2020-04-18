UBP, üçlü hükümet istiyor

Tatar, üçlü hükümet istiyor

Korona virüsle mücadele yönetiminde görüş ayrılıkları yaşayan UBP-HP hükümetinde çatlağın derinleştiği ifade edildi.

HP tarafının Mecliste temsil edilen siyasi partilerin oluşturacağı yeni bir kriz hükümetinin kurulmasını istediği ancak UBP’nin bu öneriye karşı çıktığı öğrenildi.

Öte yandan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’ın UBP-YDP ve DP’den oluşabilecek yeni bir hükümet kurulmasına sıcak baktığı ifade edildi.

Tatar’ın bu çerçevede 26 vekilden oluşacak hükümeti kurabilmek için İstanbul’da yaşayan UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün ile görüştüğü, uçak seferlerinin başlayacağı zaman Özgürgün’ün adaya dönmesini istediği iddia edildi.

Özgürgün’ün ise bu öneriye sıcak baktığı ve durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.