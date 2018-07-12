UBP niye susuyor?

Kamuoyu şimdi UBP’den bu konuda açıklama talep ediyor

Geçmiş UBP-DP hükümetinde Serdar Denktaş tarafından oğluna ait olan Rauf Denktaş Üniversitesi’nin kampus inşası için ihalesiz şekilde arazi tahsis edilmesi, yine aynı dönemde Yenişehir’de yurt arazisi verilmesi ve kız kardeşinin damadına benzin istasyonu açabilmesi için milyonluk değerinde arazi vermesiyle sağlanan rantlar konusunda UBP ses çıkarmayarak bu ranta ortak olmuştu.

9 Mayıs 2017 tarihinde UBP-DP hükümeti döneminde Denktaş’ın kız kardeşinin damadına benzin istasyonu açabilmesi için izin verildiğini gösteren karar