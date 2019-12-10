UBP, Meclis’i habersiz açtı, özür diledi

Hükümet mensubu vekillerin 26 yeter sayıyı sağlaması ile muhalefet milletvekillerine haber verilmeden açılan Meclis oturumu, tartışma yarattı. UBP Grup Başkan Vekili Berova, art niyet olmadığını söyleyip özür diledi

2020 Bütçesi’nin görüşülmeye başlanacağı Meclis Genel Kurulu dün tartışma ile açıldı.

Hükümet mensubu partilerin 26 yeter sayıyı sağlaması ile Muhalefet Milletvekilleri’ne haber verilmeden açılan Meclis Oturumu, tartışma yarattı. Grup toplantısında oldukları sırada kendilerine haber verilmeden Meclis’in açılmasına tepki gösteren CTP Milletvekilleri söz hakkı istedi, o sırada Başkanlık Kürsüsü’nde olan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye itiraz edildi.

Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komitesi Başkanı Sunat Atun’un Bütçe Raporu’nu sunmak üzere kürsüye geldiği sırada da itiraz sürdü. Meclis Başkanlığı’nı devralan Teberrüken Uluçay, itirazlar sonucu muhalefete usul gereği söz verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘özür dilenmesini’ istedi, UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova kürsüye geldi, art niyet olmadığını savunarak özür diledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Kurul’un CTP’ye haber verilmeden açıldığını belirterek, bunu eleştirdi.

Erhürman, Genel Kurul’un her zaman söylenenden geç açıldığını dün de kendilerinin aşağıda otururken haber verilmeden toplandığını kaydetti.

Kendilerinin muhalefet olarak aşağıda hazır beklediklerini bunun sorumlusu her kimse özür dilemesi gerektiğini belirten Erhürman, CTP olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla burada olduklarını vurguladı.

Erhürman, gerekçe belirtilip özür dilenmesinin ardından görüşmeye başlayabileceklerini söyledi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Erhürman’ın serzenişini haklı bulduğunu, ancak toplanma saatinin önceden bildirildiğini kaydederek, art niyet olmadığını tüm niyetlerinin bütçeyle ilgili 10 günlük sürece saatinde başlanarak verimli kılınması olduğunu kaydetti.

10 günlük süre içinde gecikmeden verimli, sabahlara kadar sürdürmeden bir süreç geçirmeyi amaçladıklarını kaydeden Berova, muhalefeti dışlama veya bundan bir kazanım elde etme durumu olamayacağını dile getirdi.

TÖRE

Meclis Başkan Yarımcısı Zorlu Töre de, UBP grup başkan temsilcisi tarafından kendisine Meclis çalışmalarının açılması yönünde talep geldiğini ve art niyet olmadığını kaydetti.

Anamuhalefet partisine karşı bir hamle yapılması yönünde bir hareket olmadığını söyleyen Töre, Meclis çalışmalarının saat 10.00’da açılacağının duyurulduğunu ve kendisinin de bu doğrultuda adım attığını Genel Kurul’un da kendisi tarafından açılmasında kötü niyet olmadığını söyledi.