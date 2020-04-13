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“UBP-HP, demokrasi düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi”

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle ekonomik olarak krize giren özel sektöre yapılacak ekonomik destek ile ilgili olarak tüzük yayınlayan hükümetin, maalesef özel basın sektörünü bu destek kapsamının dışında bıraktığını kaydetti.

“UBP-HP, demokrasi düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi”

Çok önemli bir kamu hizmeti yürüten basın sektörünün, tüm risklere karşın halkı bilgilendirmek adına bu süreçte her zamankinden daha ağır bir şekilde hizmet vermekte olduğuna dikkat çeken Bengihan, şunları ifade etti:

“Yaşanan ekonomik krizden doğrudan etkilenen hatta basılı yayınlarını durdurmak zorunda kalan yayın oganlarının olduğu gerçeği ortadayken, hükümetin gerçek niyetinin özgür basını susturmak olduğu gün gibi açıktır.

Kendilerine “dikensiz gül bahçesi” yaratmaya çalışan diktatörlük heveslileri bilmelidirler ki demokrasiye yürekten inananlar ve onların örgütleri buna asla izin vermeyeceklerdir.

Demokrasinin vazgeçilmezi olan özgür basının yaşatılması adına tüm demokrasi güçlerini işbirliğine çağırır, UBP-HP Hükümetini de uyarırız; demokrasiyi katletme hevesinden derhal vazgeçin, unutmayın ki gün gelir demokrasi size de lazım olur.”

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