UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 'Toprak düzenlemeleri konusunda rahatsız olacak bir şey yok'

Cumhurbaşkanlığı’nda dün Kıbrıs zirvesi vardı. Akıncı, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle toplantı yaptı. Toplantıda, Müzakereci Özdil Nami’nin siyasi partilere haftalık brifing vermesi kararlaştırıldı....

Cumhurbaşkanlığı’nda dün Kıbrıs zirvesi vardı. Akıncı, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle toplantı yaptı. Toplantıda, Müzakereci Özdil Nami’nin siyasi partilere haftalık brifing vermesi kararlaştırıldı. UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “Endişe edilecek bir konu yok” dedi







Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere sürecinde gelinen aşamayı paylaşmak amacıyla Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle toplantı yaptı. Toplantıda, Müzakereci Özdil Nami’nin siyasi partilere haftalık brifing vermesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nda dün saat 15.30’da başlayan ve yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından parti liderleri basına değerlendirmelerde bulundu.

CTP-BG Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, bundan sonra daha sık bilgilendirilme yapılması konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Talat, çok yararlı bir toplantı olduğunu da ekledi.



ÖZGÜRGÜN: “ENDİŞE EDİLECEK BİR KONU YOK”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, verimli bir görüşme olduğunu, özellikle Rum basını kaynaklı spekülatif haberlerin doğru olmadığını gördüklerini belirtti. Rum basınından çıkan spekülatif haberler neticesinde Kıbrıs Türk tarafının eşit siyasi ortaklığı ve mülkiyet gibi konularda bazı tereddütlerin ortaya çıktığını dile getiren Özgürgün, bilgilendirme toplantılarının ve basının bilgilendirilmesinin spekülasyonların ortadan kaldırılması açısından yararlı olacağını belirtti.

“Endişe edilecek bir konu olmadığını söylemek istiyorum” diyen Özgürgün, sürecin BM parametrelerine göre süreceğini ve toprak düzenlemeleri konusunda rahatsız olacak bir şey olmadığını kaydetti.



DENKTAŞ: “KKTC VATANDAŞLARI ARASINDA HİÇBİR AYRIMI KABUL ETMEYİZ”

DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, toplantıda ortaya koydukları tavrın, “Kuzey’in Kıbrıslı Türklerin, Güney’in Kıbrıslı Rumların olması ve adanın bütününde müşterek söz sahipliği sağlanması için imzacı taraflardan birinin mutlaka KKTC olması gerektiği” üzerine olduğunu dile getirdi. Denktaş, KKTC vatandaşları arasında hiçbir ayrımı kabul etmeyeceklerini de ifade ettiklerini söyledi.

Dünkü toplantının gecikmiş bir toplantı olduğunu söyleyen Denktaş, “Keşke daha önceden yapılabilseydi ama bundan sonrası için daha yakından bir takip mekanizması oluşturuldu” diye konuştu.



ÖZYİĞİT: “STATÜKODAN YANA BİR KESİM BİLEREK YALAN BİLGİ POMPALIYOR”

Toplantıda parti görüşlerini aktardıklarını söyleyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, “Son derece önemli günlerden geçiyoruz. Akıncı’nın cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan olumlu havanın ve müzakere sürecinin ne kadar doğru ve isabetli gittiğini bir kez daha müşahede etme fırsatı bulduk” diye konuştu.

Rum tarafında statükodan yana bir kesimin bilerek yalan bilgi pompaladığını ve Türk tarafından belirli kesimlerin bunları speküle etmeye çalıştığını söyleyen Özyiğit, “Yeni bir dönemdeyiz, anlaşmanın eşiğindeyiz. Belirli çıkar odakları her iki tarafta bunu baltalamaya çalışıyor” diye konuştu.



Özyiğit, toprak ve mülkiyet konusunda elbette etkilenecek insanlar olduğunu, ancak bu insanların duygularını istismar ederek onları yalan yanlış bilgilerle kışkırtmaya çalışmanın ülke geleceğine saygısızlık ve saldırı olduğunu kaydetti.

Vatandaşın yeni dönemle ilgili soru işaretleri olabileceğini, kendilerinin vatandaşın duygularını anlayıp saygı duyduklarını ve yeri geldiğince görüşlerini aktarmaya çalıştıklarını söyleyen Özyiğit, kasıtlı haberlere dikkat etmek, bu kasıtlı haberleri yayanları da halkın huzurunda ifşa etmek gerektiğini dile getirdi.

Yalan haberlere prim verilmemesi için doğru haberlerin sağlanmasının önemine değinen Özyiğit, Kuzey ve Güney’deki barış güçlerinin birlikte hareket etmesinin ve kasıtlı olarak mevcut statükoyu korumaya çalışanlara geçit vermemesinin önemine vurgu yaptı.