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Tuzla- Hastane yolu üzerinde kaza!

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Saat 13:20 raddelerinde Mağusa Devlet Hastanesi arkası Tuzla yolunda meydana gelen kazada yaralanan olmadı. EV 683 plakalı salon araçla hastane yolunda seyretmekte olan Refik Mear (48), aracın direksiyonun kilitlenmesi sebebi ile aracın...

Tuzla- Hastane yolu üzerinde kaza!
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Saat 13:20 raddelerinde Mağusa Devlet Hastanesi arkası Tuzla yolunda meydana gelen kazada yaralanan olmadı. 

EV 683 plakalı salon araçla hastane yolunda seyretmekte olan Refik Mear (48), aracın direksiyonun kilitlenmesi sebebi ile aracın hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip ters yönde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. 

Sürücünün süratli olmaması ve o sırada karşı şeritten her hangi bir aracın gelmemesi büyük bir kazanın yaşanmasını önledi.(MHA) 

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