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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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“Tütün yasasında sınıfta kaldık”

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Cumhurbaşkanı Akıncı, “Tütün yasasında devlet binaları, hastaneler herkes yasalara uymalı örnek olmalı. Özellikle lokantalarda yasalara uyma düzeyi araştırılsa sınıfta kaldığımız görülür” dedi

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“Tütün yasasında sınıfta kaldık”
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmede, Özlem Gürkut başkanlığındaki Tabipler Birliği Yönetim Kurulunu kabul eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni oluşan yönetim kurulunu kutladı, başarılar diledi. 
Özlem Gürkut burada yaptığı konuşmada, yasaların günün koşullarına uygun olarak düzenlemesi gerektiğini, toplum sağlığı için yeni yasa çalışmasına destek vermek için çalışma başlattıklarını ifade etti. 
Bu çalışmalar için hukuk komitesi kurduklarını belirten Gürkut, en önemli olayın sağlığı korumak olduğunu, koruyucu hekimlik ve halk sağlığına da büyük önem verdiklerini söyledi. 
Tütün yasası ve buna karşı bilinç yaratılması için çalıştıklarını, ayrıca Gıda güvenliği ve çevre sağlığı için de çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Gürkut, sağlık alanındaki planlamalar için de desteğe hazır olduklarını bildirdi. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, koruyucu hekimliğin toplum için çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: 
"Benim İlkokul yıllarımda bu vardı; aşılama, ağız taraması yapılırdı neden şimdi de düzenli olmasın. En genel anlamda sağlık alanında en doğru işlerden biri koruyucu hekimliğe önem vermektir. Hangi hastalık olurda olsun ucunda acı var, masraf vardır.
Koruyucu hekimlik insan sağlığı açısından önemli. Yasal eksikliklerin giderilmesi ve her alanda uygulanması önemli. 
Örneğin Tütün yasası konusunda devlet iyi bir rol model olmalı. Devlet binaları, hastaneler, meclis Cumhurbaşkanlığı dahil herkes yasalara uymalı örnek olmalı. 
Özellikle lokantalarda yasalara uyma düzeyi araştırılsa sınıfta kaldığımız görülür. O yüzden denetim, takip, ceza uygulaması önemli."
Akıncı, Çevre temizliği ve sağlığı konusunda birlik ile birlikte çalışabileceklerini de ifade ederek, katkıları memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. 
 

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