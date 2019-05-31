Tütün yasası revize edilmeli

Tabipler Birliği, tütün yasasının bir türlü revize edilmediğini ve hala hastanelerde, kamu kurum ve kuruluşlarda iç mekanlarda pervasızca sigara tüketildiğini belirtti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tütün ve Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim Yasası’nın, ivedilikle revize edilmesi talebini yineledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tütün ve tütün ürünlerinin içinde barındırdığı 4 binden fazla kimyasal maddenin 70’den fazlası kanser yapıcı özelliğe sahip olduğu dile getirilen açıklamada, bu maddelerin özellikle akciğer kanserine neden olduğu kaydedildi.

Bu kimyasalların ciddi akciğer hastalıkları arasında yer alan KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), anfizem ve bronşite de neden olduğu; dolayısıyla toplum sağlığını olumsuz yönde önemli ölçüde etkilediği ifade edilen mesaj şöyle devam etti:

“Kalp damar hastalıkları, ağız kanserleri, diş ve dişeti hastalıklarına da yol açabilen bu kimyasalların etkileri çok yüksek oranda ve tekrarlayan seyri ile kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, ayrıca sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan da kişileri sarsmaktadır”.

Oluşturulan tütün ve tütün ürünlerinden koruma ve denetim yasalarının insan sağlığını korumayı, yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği dile getirilen mesajda, Tütün ve Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim Yasası’nın yürürlüğe girdiği 6 Ekim 2008 tarihinden bu yana tüm KKTC genelinde tam anlamıyla uygulanamadığı ifade edildi.

Yasanın “Sadece belli aralıklarla bazı restoran ve eğlence mekanlarının denetlemelerinin yapılması sureti ile geçiştirildiği” kaydedilen mesaj şöyle sürdü:

“KTTB olarak defalarca yasanın pratikte uygulanmasındaki engellerin giderilmesine yönelik önerilerimizi gündeme getirmemize rağmen yasa bir türlü revize edilememiştir. Hala hastanelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında iç mekanlarda pervasızca sigara tüketilmekte olup, baş hekim, baş hekim yardımcıları, servis şefleri veya daire amirlerinin sigara tüketimini engelleme yönünde yasal olarak yetkileri bulunmadığından gerekli önlemlerin alınması mümkün olamamaktadır. Tütün kullanımını caydırmak ve engellemek için gerekli olan yasal mevzuattaki gerekli değişiklikler defalarca belirtmemize rağmen hala daha yapılmamıştır.”

KTTB olarak yeni hükümetten taleplerinin Tütün ve Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim Yasası’nı paydaş kurum ve kuruluşlarından destek alacak veya yetki paylaşımına olanak sağlayacak şekilde gerekli yasal düzenlemeler çerçevesinde ivedilikle revize edilmesi olduğu belirtilen mesajda, “En önce sağlık kurum ve kuruluşlarından başlayarak idari konumdaki görevliler yetkilendirilmeli, iç mekanlarda sigara kullanımı engellenmeli, denetimlerin daha etkin ve tüm KKTC genelinde gerçekleştirilmesi için gerekli idari alt yapı oluşturulmalı ve eksiklikler giderilmelidir” denildi.

Mesajda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermeye her zaman hazır olduğu vurgulandı.

