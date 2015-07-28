Turunçlu kavşağına dikkatsizce çıkan araç, kazaya neden oldu

Gamze PİR BAYKUR
Turunçlu kavşağında dün sabah saat 10:20 raddelerinde meydana gelen kaza korkuttu. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza dün, 47 yaşındaki Saadet Kerçin yönetimindeki NC 029 plakalı araçla Kurudere köyünden çıkarak Turunçlu köyüne girmek isterken dikkatsizliği sonucu Mağusa istikametinden Lefkoşa’ya doğru seyreden 71 yaşındaki Özber Kutup yönetimindeki MD 249 plakalı aracın sağ orta kısmına çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan MD 249 plakalı araç ise arka kısmıyla “Dur” levhasına çarptı.