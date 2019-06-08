 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
4 0
Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
5 0
 
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
46 0
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
59 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
155 0
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
84 0
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
59 0
banner82

“Türkiye’nin sondaj yapmasından endişeliyiz”

banner27

ABD Büyükelçisi Garber, Türkiye’nin sondaj yapacağını açıklamasından endişe duyduklarını ve bu eylemlerine son vermesi yönünde çağrıda bulunduklarını vurguladı

banner262
“Türkiye’nin sondaj yapmasından endişeliyiz”
banner267

ABD Büyükelçisi Judith Gale Garber, Kıbrıs’ta hidrokarbonların keşfedilmesinin büyük umutlar vadettiğini, bu kaynakların tüm Doğu Akdeniz’deki refahın ilerletilmesine ve Avrupa’nın enerji kaynaklarının çeşitlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.
Garber, Türkiye’nin “Kıbrıs’ın yakınındaki sularda sondaj yapacağını açıklamasından endişe duyduklarını ve bu eylemlerine son vermesi yönünde Türk makamlarına çağrıda bulunduklarını” vurguladı.
“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’inde yer alan kaynakları kullanma haklarını tanıdıklarını” da ifade eden Garber, “Bu kaynakların iki toplum arasında, bütünlüklü bir çözüm çerçevesinde, adil biçimde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Garber ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması ve iki toplumlu iki kesimli federasyon çabalarını da desteklediklerini sözlerine ekledi.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.