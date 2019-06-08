“Türkiye’nin sondaj yapmasından endişeliyiz”

ABD Büyükelçisi Garber, Türkiye’nin sondaj yapacağını açıklamasından endişe duyduklarını ve bu eylemlerine son vermesi yönünde çağrıda bulunduklarını vurguladı

ABD Büyükelçisi Judith Gale Garber, Kıbrıs’ta hidrokarbonların keşfedilmesinin büyük umutlar vadettiğini, bu kaynakların tüm Doğu Akdeniz’deki refahın ilerletilmesine ve Avrupa’nın enerji kaynaklarının çeşitlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Garber, Türkiye’nin “Kıbrıs’ın yakınındaki sularda sondaj yapacağını açıklamasından endişe duyduklarını ve bu eylemlerine son vermesi yönünde Türk makamlarına çağrıda bulunduklarını” vurguladı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’inde yer alan kaynakları kullanma haklarını tanıdıklarını” da ifade eden Garber, “Bu kaynakların iki toplum arasında, bütünlüklü bir çözüm çerçevesinde, adil biçimde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Garber ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması ve iki toplumlu iki kesimli federasyon çabalarını da desteklediklerini sözlerine ekledi.

