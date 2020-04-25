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Türkiye’nin KKTC’ye tıbbı malzeme yardımı devam ediyor

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Türkiye’nin KKTC’ye tıbbı malzeme yardımı devam ediyor

Türkiye, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) tıbbi malzeme yardımında bulunmaya devam ediyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, takip ve koordinesinde, KKTC Sağlık Bakanlığı’na koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere yüklü miktarda tıbbi malzeme yardımında bulundu.

KKTC’ye 13 Mart ile 20 Nisan arasında 126 bin cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 18 bin koruyucu maske, 11 bin koruyucu tulum, 10 bin test kiti başta olmak üzere, N95 maske, dezenfektan gibi tıbbı malzemeler gönderildi.

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