Türkiyeli öğrenci aileleri endişeli

Ülkemizde üniversite eğitimini alan ve ülkelerine dönemeyen öğrencilerin aileleri KKTC’den aldıkları haberler nedeniyle oldukça endişeli

Dünyada hızla yayılan ve adamızda da görülen coronavirüs salgını ülkemizde üniversite eğitimini alan gerek Türkiyeli gerekse yabancı öğrencileri ve ailelerini tedirgin etmekte.

Maddi durumları iyi olan öğrencilerin geçtiğimiz hafta ülkelerine dönmeleri sonrasında KKTC’de kalan öğrencilerin aileleri çocuklarının durumlarını merak ettikleri ve aldıkları haberlerden dolayı büyük üzüntü yaşadıkları ifade edilmekte.

Bize ulaşan bazı Türkiyeli öğrencilerin aileleri çocuklarının korku ve panik içinde olduklarını ifade ederek, kendilerinin de çaresizlik içinde perişan olduklarını aktardılar.Öğrenci aileleri çocuklarına gereken desteğin verilmesi için yetkilileri göreve davet ettiler.

Sitemize mesajla ulaşan bir öğrenci annesi görüşlerini şöyle aktardılar:

“Sizden rica ediyorum Kıbrıs’ta kalan TC vatandaşı olan çocuklarımızı da gündeme getirmeniz. Çocuklarımızı okullar açılacak diye diye orda tuttular. Şimdiyse yalnız bir başlarına kaldılar. Aileler perişan çocuklar korku ve panik içinde. Lütfen Ankara’da oturan bir anne olarak rica ediyorum bizimde sessiz akan gözyaşlarımızı çaresizliğimizi dile getirin saygılarımla.”