TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Türkiye’den para istiyorsunuz. Gelmiyor. Devlet rica etmez. Gereğini yapar” dedi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’teki konuşmasına “Hükümet ısrarla uzattığımız eli geri çeviriyor ya da görmezden geliyor…” sözleriyle başladı.

Sivil toplum örgütlerinin de görüşlerinin dikkate alınmadığını savunan Özyiğit, “Ben yaparım olur mantığı devam ediyor. Bunu üzülerek görüyorum. Birlikte hareket edebilmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Pandemi hastanesinin neresi olduğunu da soran Özyiğit, “Bu toplum neyin nerde olduğunu bilmeli” dedi.

Özyiğit, dünyada sanal klinik uygulaması başlatıldığını, bunun ülkede de yapılabileceğini belirtti.

Hastanedeki bazı tartışmaların çalışanları töhmet altında bıraktığını belirten Özyiğit, bu konuda Sağlık Bakanı’nın açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Son haftada testlerin sonuçlarının negatif çıktığını, bunun olumlu olduğunu belirten Özyiğit, “Sonuçlar yapılan testlere göre güzel. Peki, gerçekten durum böyle mi? Tüm insanımızı tarayabilmeliyiz. Gerekli araç gereçleri tedarik etmeliyiz” dedi.

Açılım konusuna değinen ve bu konuda kendileri ile istişare edilmediğini söyleyen Özyiğit, “Bilim Kurulu açılım için ne diyor? Açılabilir miyiz diyor? Yoksa başka endişelerini mi belirtiyor?” şeklinde konuştu

Ekonomik tedbirlere de değinen Özyiğit, “Türkiye’den para istiyorsunuz. Gelmiyor. Türkiye’nin sıkıntıları var. Bunu görüyoruz. Devlet rica etmez. Gereğini yapar” dedi.

Özyiğit, okulların açılması konusuna da değinerek, Eğitim Bakanı’ndan bu konuda açıklama talep etti.

Özyiğit, elektrik konusuna da değinerek, enerji verimliliği konusunda erteleme olduğunu belirterek, AKSA’ya bağımlı kalınmasından rahatsız olduklarını dile getirdi

İşsizlik ödeneği konusuna da değinen TDP Genel Başkanı, “Bin 500’ü neye göre tespit ettiniz? Bunların yeniden değerlendirilmesi gerek” dedi.

Özyiğit, iş birliği konusundaki çağrısını yineledi.



