Türkiye'den KKTC'ye su temin projesinde deniz geçişi bugün tamamlandı.

Son parçanın takılması dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı. Törende yapılan konuşmalarda suyun ilk olarak Lefkoşa’ya verileceği belirtilerek,...

Son parçanın takılması dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda suyun ilk olarak Lefkoşa’ya verileceği belirtilerek, hedef tarihin 29 Ekim olduğu belirtildi. KKTC geneline ise suyun 31 Aralık’ta verilmesi planlanıyor.

Güzelyalı’dan 5 km açıkta Deniz Geçişi İsale Hattı’nın montajlarının yapıldığı gemilerden birinde düzenlenen törene Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Önder Sennaroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, TC Devlet Su İşleri Genel Müdürü Ali Rıza Diniz ve Deniz İsale Hattı’nın ihalesini üstlenen şirket temsilcileri katıldı.

Deniz geçiş isale hattının son 500 metrelik borunun montajının ardından,şamandra ve tespit blokları ile deniz yüzeyinin 250 metre altına sabitlenmesiyledeniz geçiş isale hattı, Türkiye’deki kara yapıları ile KKTC’deki kara yapıları tamamlanmış olacak. KKTC’deki dağıtım hatlarının da 31 Aralık’ta tamamlanması öngörülüyor.

“PROJENİN MİMARI ERDOĞAN”

Projenin nasıl hayat bulduğu hakkında bilgi veren Eroğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanı iken İstanbul’da adalara boru ile su temin etmeye başladıklarını,bunun üzerine KKTC’den bir bakanın benzer yöntemle KKTC’ye su getirilmesini istediğini, kendisinin de o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a konuyu aktardığını, Erdoğan’ın da “zamanı gelince yaparız” yanıtını verdiğini anlattı.

Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde konuyu 2005’te tekrardan gündeme getirdiğinin altını çizen Eroğlu, “Bu projenin mimarı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Projenin uygulanan yöntem ve mesafe açısından dünyada bir ilk olduğunu kaydeden Eroğlu, borunun denizin yüzeyinden 250 metre altında tutulabilmesi için 8 ve 16 tonluk şamandra ve 120 tonluk tespit blokları kullanıldığını anlattı.

1,6 MİLYAR TL MALİYETİN TÜMÜ TC TARAFINDAN KARŞILANDI

KKTC’de inşa edilen Geçitköy ve TC’de inşa edilen AlaköprüBarajı arasında inşa edilen 80 km’si deniz içinde 107 km’lik boru hattı ile yılda 75 milyon ton suyun KKTC’ye iletileceğini belirten Eroğlu, projenin 1.6 milyar TL’lik maliyetinin tümünün TC tarafından finanse edildiğini söyledi.

Proje kapsamında KKTC tarafına en modern teknolojiye sahip arıtma sistemi kurduklarını da belirten Eroğlu, KKTC’de Devlet Su İşleri tarafından yürütülen ana isale hatlarının döşenmesi çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Eroğlu “Kıbrıs’a hayat verecek bir proje” dedi.

Projenin biri Malezya, diğeri ise “Kalyon İnşaat” isimli bir Türk şirket tarafından yönetildiğini belirten Eroğlu, projenin söz konusu şirketleri adına büyük bir referans olduğunu kaydetti.

Projenin kullanılan yöntem açısından dünyada bir ilk olduğuna atıfta bulunarak Türkiye’nin teknoloji ihraç eden bir noktaya geldiğini belirten Eroğlu, Türkiye’nin baraj ve gölet inşa etme rekorunu kırdığını ifade etti.

Eroğlu, projede kullanılan yöntemin dünyanın farklı bölgelerinde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağına inandığını söyledi.

SUYUN KULLANIMI

Projenin,Kıbrıs Türk halkının 2050’ye kadar su ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandığını kaydeden Eroğlu, suyun yarısının kullanım, diğer yarısının tarımsal amaçlı öngörüldüğünü söyledi.

Tarım alanında suyun kullanımının damla sulama yöntemi ile olacağını kaydeden Eroğlu, bu amaçla 12 uzman elemanın eğitildiğini kaydetti.

Eroğlu “KKTC gıda, üretim ve ihracat merkezine dönüşecek” dedi.

Projenin siyasi öneminin de büyük olduğunu ifade eden Veysel Eroğlu, “Kıbrıs Türk halkının adada ilelebet hür yaşaması için can suyu niteliğinde olduğunu” söyledi.

MÜZAKERELERE OLUMLU ETKİ YAPAR

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelere projenin olumlu etki yapacağına inandığını kaydeden Eroğlu, KKTC’nin güçlenmesinin müzakerelerde Kıbrıs Türklerinin yararına olacağını belirtti.

GEREKİRSE 2. HAT DÖŞENECEK

Güney Kıbrıs’a su verilmesi olasılığıyla ilgili bir soruya karşılık da Eroğlu, buna KKTC hükümetinin karar verebileceğini, gerekmesi halinde 2’nci hattında döşenebileceğini söyledi.

KKTC’de ana isale hatlarının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Eroğlu, Lefkoşa hattının tamamlandığını, 29 Ekim’e kadar Lefkoşa’ya su verilebileceğini belirtti.

Eroğlu, 31 Aralık’a kadar da KKTC geneline su verilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

ELEKTRİK DE GELECEK

Veysel Eroğlu, bir soru üzerine, “Elektrik de gelecek” dedi.

Basın açıklamasının ardından son borunun bağlantısı yapıldı ve suya indirildi.

Eroğlu ve Sennaroğlu, borunun denize indirilmesinin ardından Norveç bandıralı gemiden helikopterle ayrıldı

Eroğlu, törenin ardından devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek, akşam saatlerinde de KKTC’den ayrılacak.