Türkiye’den KKTC’ye gelen su borusu koptu

Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru, denizin 250 metre altında askıya alındığı noktadan koptu. Borunun tamiratının iki ay sürmesi bekleniyor. Bakan Oğuz, su konusunda endişe edilecek bir durum bulunmadığını bildirdi

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su taşıyan boru koptu.

Türkiye tarafından denizin 250 metre altında askıya alındığı noktadan kopan borunun tamiratının hava şartlarına göre yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TAK’a yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşlerinin arıza keşif ve tamiratına başladığını kaydetti.

Borunun kopmasından ötürü KKTC’de herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağını vurgulayan Oğuz, Geçitköy Barajında 20 milyon metreküp su bulunduğunu söyledi. Oğuz, tamirat çalışmalarının denizdeki hava şartlarına göre 2 ay sürebileceğini belirtti.

Oğuz, proje kapsamında bu tip aksaklık ve arızaların olmasının beklendiğini, o yüzden hem Anamur hem de Geçitköy’de barajlar yapıldığını anımsatarak, Geçitköy’de bu süreçte yeteri kadar su bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan borularda yaşanan patlak nedeniyle ülkede su tüketimi konusunda endişe edilecek bir durum bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’den KKTC’ye su temin eden borularda arıza meydana geldiği ve arızanın, Türkiye’de Anamur sahilinde, denizin 250 metre altında oluştuğu belirtildi.

Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ), boru hattındaki arızayla ilgili yükleyici fırma ile temasa geçerek, ivedilikle çalışma başladığını bildirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“DSİ, bu tip aksaklıkların öngörülen arızalar olduğunu ve proje kapsamında tedbir amaçlı olarak Geçitköy Barajı’nın yapıldığını belirtti.

Geçitköy Barajı’nda, hale hazırda 20 milyon metreküplük su rezervi bulunmaktadır. Bu miktar, KKTC genelinde 10 aylık su tüketimine eşdeğerdir. Arıza nedeniyle ülkemizde su tüketimi konusunda endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır.”