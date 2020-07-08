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Türkiye’den KKTC’ye 20 bin test kiti bağışı

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Türkiye, KKTC’ye ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti ve 2 adet PCR test cihazı hibe edecek. KKTC ayrıca 15 bin adet PCR testi satın alacak

Türkiye’den KKTC’ye 20 bin test kiti bağışı

Bakanlar Kurulu toplantısı dün yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında, alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Toplantının başında Türkiye Cumhuriyeti ile sağlık alanında yapılacak anlaşmanın detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulunda ele alınıp değerlendirildiğini dile getiren Özersay, anlaşma maddelerin değerlendirilirken KKTC Ankara Büyükelçisine gerekli talimatı verdiklerini ve anlaşma imza sürecinin de başlamış olduğunu söyledi. 

Yapılacak ve yürürlüğe girecek olan sağlık alanındaki antlaşma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti, 2 adet PCR test cihazı hibe edeceğini vurgulayan Özersay, yapılan testler bağlamında test sayılarının da ciddi şekilde artırılacağını ve yapılan testlerin sürelerinin de kısaltılmış olacağını kaydetti. 

Alınan başka bir kararla, 15 bin adet PCR test kiti satın alınması konusunda gerekli yetkilendirmeyi Sağlık Bakanlığına yaptıklarını dile getiren Özersay, bir süredir YDÜ’nün de dahil olduğu süreç ile test yapma kapasitesini artırdıklarını fakat, Türkiye Cumhuriyeti ile yürürlüğe girme süreci başlayan sağlık alanındaki antlaşma çerçevesinde gelecek olan yeni kitler ve gerekse kendilerinin satın alacağı yeni kitlerle Sağlık Bakanlığı’nın test yapma kapasitesini çok daha fazla artırmış olacaklarını kaydetti.

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