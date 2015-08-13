Türkiye'den gelen turistlerin Güney Kıbrıs'a geçmesi 'Hem barışa, hem ekonomiye yararlı olacak'

Türkiye’den gelen turistlerin Güney Kıbrıs’a geçmesi konusundaki çalışmaya KITSAB destek vererek, bu çalışmanın sonuca ulaşmasının hem barışa hizmet etmesi, hem de ekonomiye katkı koyması bakımından...

Türkiye’den gelen turistlerin Güney Kıbrıs’a geçmesi konusundaki çalışmaya KITSAB destek vererek, bu çalışmanın sonuca ulaşmasının hem barışa hizmet etmesi, hem de ekonomiye katkı koyması bakımından yararlı olacağına vurgu yapıldı

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu, Türkiye’den gelen turistlerin günübirlik Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesi yönündeki çalışmaya destek verdi.

Yazılı bir açıklama yapan KITSAB Yönetim Kurulu, bu çalışmanın sonuca ulaşmasının hem barışa hizmet etmesi, hem de ekonomiye katkı koyması bakımından yararlı olacağına inanç belirtti.

Açıklamada, “Son günlerde, güven yaratıcı önlemler kapsamında Türkiye’den gelen turistlerin günübirlik Güney Kıbrıs’a geçmesi, oradaki Müslümanlığa ait eserleri ziyaret etmesi ve genel bir Güney Kıbrıs havası almalarına yönelik çalışma bize göre son derece yerinde bir çalışmadır” ifadelerine yer verildi.

Bu çalışmanın doğru koordine edilmesi, pazarlamasının düzgün yapılması ve geçişlerin sorunsuz olması halinde turizme ve ekonomiye katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, siyasi yönden de çalışmanın kültür kaynaşması olarak görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Diğer taraftan bugün Türkiye’de her türlü ürünün bulunduğu bir ortamda, ‘Güney’e geçip alışveriş yaparlar’ yaklaşımı da pek mantıklı değildir. Eğer sırf alışveriş yapacak diye 30 – 40 Euro verip tura katılacak olan misafir var ise, buyurup katılır, bunun da ülke ekonomisine katkısı olur. Şunu da çok iyi görmek gerekir ki böyle bir çalışma; Kıbrıs’ın bir kültür adası olduğunu, tarihi zenginliklerinin bolluğunu ve en önemlisi de anlaşma ile oluşacak, iki yerleşim yerinde konaklamayı da (3 gün Larnaka-4 gün Girne) tüm dünyaya sunabilmemiz için çok iyi bir reklam ve pazarlama olacaktır.”

Cumhurbaşkanı ve Turizm Bakanı’nın bu konudaki çalışmalarına destek belirtilen açıklamada, konunun eleştirilecek hiçbir yanı olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Acentelerimize ve ülke ekonomisine çok şey katacak, ciddi anlamda da hiçbir zararı olmayan bu çalışmanın sonuca ulaşması hem barışa hizmet etmesi, hem de ekonomiye katkı koyması bakımından yararlı olacağı inancındayız” ifadesine yer verildi.