Türkiye’den ekonomik hedeflere destek

Başbakan Erhürman, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Ankara’da önce TC Başbakanı Yıldırım, ardından da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi. Tarihi görüşmede Türkiye’den KKTC’ye bir kez daha tam destek mesajı verildi. Binali Yıldırım ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erhürman, KKTC'nin ekonomik ve sosyal projelerine Türkiye'nin maddi ve manevi katkı kararlılığını görmenin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi. Yıldırım ise KKTC'nin demokratik kültürü ve gelişen ekonomisiyle günden güne kendini belli etmeye başladığını ve Türkiye’nin her şartta Kıbrıs Türk’ünün yanında olduğunu vurguladı. Adada Türkiye'ye yönelik bazı söylem ve eylemlere mesaj gönderen Yıldırım, “Ülkemizin haklı davalarına dil uzatmaya kalkışan birtakım kendini bilmez kurum ve kişilerin faaliyetlerinin kontrol altına alınması eminim ki yeni hükümet döneminde dikkate alınacak bir konudur” dedi.

Ankara’da Kıbrıs zirvesi

Başbakan Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi

Ankara’da temaslar yapan Başbakan Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Türkiye Başbakanı Yıldırım ile görüşmelerinden sonra TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen Erdoğan’ın Erhürman’ı kabulü, 45 dakika sürdü.

Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Erhürman ve Erdoğan görüşmesi, 45 dakika sürdü

“Türkiye’nin desteği hep yanımızda oldu”



Anıtkabir’i ziyaret eden Başbakan Erhürman vurguladı: “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve halkının desteği hep yanımızda oldu”

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Başbakan Tufan Erhürman, Anıtkabir’i ziyaret ederek, mozoleye çelenk sundu ve Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı.

Başbakan Erhürman Şeref Defteri’ne yazdığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının kalkınması ve Kıbrıs’ta siyaseten eşit, iki kurucu halktan biri olarak hak ettiği statüyü koruması mücadelesinde en önemli desteği Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve halkından göreceklerine emin olduklarını kaydetti.

Erhürman, Atatürk’ün Türk halkıyla verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dünyada bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren tüm ulularlar gibi Kıbrıs Türk halkı için de ilham kaynağı olduğunu belirtti.



“TC DEVLETİNİN VE HALKININ DESTEĞİ HEP YANIMIZDA OLDU”

Başbakan Erhürman, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40’ncı hükümetinin Başbakanı olarak huzurlarınızda olmaktan büyük bir onur duymaktayım. Halkınızla birlikte verdiğiniz bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığınız, inancınız, cesaretiniz ve elde ettiğiniz başarı ve zaferler, dünyada bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren tüm ulularlar gibi Kıbrıs Türk halkı için de ilham kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk halkı olarak adamızda kendi kimliğiz ile var olmak için verdiğimiz mücadelede tüm olanaksızlıklara karşı inancımızı, umudumuzu ve mücadele azmimizi hiç yitirmedik. Verdiğimiz mücadelede, kurucusu olduğunuz güçlü ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve halkının desteği hep yanımızda oldu. Bugünden sonra da Kıbrıs Türk halkının kalkınması ve Kıbrıs’ta siyaseten eşit, iki kurucu halktan biri olarak hak ettiği statüyü koruması mücadelesinde en önemli desteği Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ve halkında göreceğimizden eminiz. Bu vesile ile her zaman ve her koşulda bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimi sunar; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ile anar, manevi huzurunuzda saygı ile eğilirim. Ruhunuz şad olsun”

