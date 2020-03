Muharip gazileri kabul eden YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, “Kıbrıs ve Türkiye bir bütündür. Bizim için de önemli olan Türkiyemizle bütün olabilmektir. Türkiye yoksa biz yokuz” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin davetlisi olarak Kıbrıs’a gelen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesinden bir heyet, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’i ziyaret etti.

Heyetin onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel tarafından Dorona Otel’de öğle yemeği de verildi.

Günsel yemekte yaptığı konuşmada, Mutlu Barış Harekatı’na katılan gazilerimizin ne kadar güzel bir iş yaptıklarını göstermek amacıyla, her yıl Türkiye’nin değişik bölgelerinden gazilerimizi, ülkemizde Yakın Doğu Üniversitesi olarak ağırladıklarını ve bundan büyük onur duyduklarını belirtti.

Bu yıl da Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesine bağlı gazileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Dr. Suat İrfan Günsel, “Ülkemize, vatanınıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz” dedi.

Dr. Suat İrfan Günsel “Siz Kıbrıs’ta soydaşlarınızın zor döneminde canınızdan can vererek soydaşlarınızı devlet sahibi yaptınız. Bize düşen sizin bu candan can verişinizi buraya yakışır bir şekilde Türkiye’miz ile Kıbrıs’ımızın bütünlüğünü sağlayabilmektir. Bu nedenle 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra biz bu bütünlüğü nasıl sağlayabiliriz diye düşündüğümde, bütünlüğü sağlayabilmenin en iyi enstrümanın bir üniversite olduğuna karar vererek, Yakın Doğu Üniversitesinin temellerini attık. Tüm enerjimizi, tüm vaktimizi her zaman sizlere layık olmak için çok çalışarak, üreterek ve kazandığımız her kuruşu yine ülkemize yatırım yaparak geçirdik. Her zaman söylediğim benim için çok önemli iki kelime var. Biri bütün olmak diğeri de kadirşinas olmak. Bu iki kelimenin derinliğini bilen ve öyle davranan toplumlar hep vardır. Kıbrıs ve Türkiye bir bütündür. Bizim için de önemli olan Türkiyemizle bütün olabilmektir. Türkiye Kıbrıs’sız olabilir. Ancak, buradan baktığınızda Türkiye yoksa biz yokuz. Kıbrıs’ımız sizlere minnettardır” diye konuştu.

BİLAL ÖZMEN; “BİZLER KIBRIS’TA ŞEHİT OLDUK, GAZİ OLDUK. KIBRIS BİZİM KANIMIZ CANIMIZDIR..”

Dr. Suat İrfan Günsel’in gazilerin Kıbrıs’ı tekrar görmeleri için düzenlenen gezi programına aldıkları davetten dolayı çok minnettar olduklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şube Başkanı Bilal Özmen, davetten ve yeniden Kıbrıs’ta olmakta büyük bir onur duyduklarını söyledi. Bilal Özmen de, “Bizler Kıbrıs’ta şehit olduk, gazi olduk. Ülke genelinde 498 şehit verdik. Yedi Tokatlı şehit verdik, helal olsun. Bayraklarımız Kıbrıs’ta sonsuza kadar dalgalanacak. Gerekirse yine gelir savaşırız. Kıbrıs bizim kanımız canımızdır. Türkiye neyse Kıbrıs odur, Kıbrıs neyse Türkiye odur. Biz ayrılmaz bir parçayız. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Suat hocamızın yapmış olduğu devasa yatırımlarla ülkesine ne kadar büyük hizmetler yaptığını ve bizlerin vermiş olduğu mücadeleyi nasıl taçlandırdığını Yakın Doğu Üniversitesini ziyaret ettikten ve orada gördüklerimizden sonra çok daha iyi anlıyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu etmektedir” dedi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından anı fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.