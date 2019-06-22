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Türkiye'ye yaptırım çabaları karşılık görmedi

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Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin lideri Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin sondaj faaliyetleri "yasadışı" olarak nitelendirildi ancak Kıbrıs Rum kesimi ile Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım çabaları karşılık görmedi

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Türkiye'ye yaptırım çabaları karşılık görmedi
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AB üye ülkelerinin liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de liderler zirvesi için toplandı.
İki gün sürecek zirvenin ilk gününde ele alınan önemli başlıklardan biri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleriydi.
Toplantının sonuç bildirgesinde Türkiye'nin sondaj faaliyetleri "yasadışı" olarak nitelendirildi.
Bu faaliyetlerin AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilediği belirtildi.
Bildirgede, Türkiye'ye "Güney Kıbrıs Rum yönetiminin egemenlik haklarına saygı duyması" çağrısında bulunuldu.
AB Konseyi'nin süreci yakından izleyeceği ve komisyona, "gecikmesizin uygun tedbirlerin alınması için seçenekler sunma" davetinde bulunacağı belirtildi.
Zirvede Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması çabaları ise karşılık görmedi.
Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi geçtiğimiz günlerde doğalgaz arama faaliyetlerine devam etmesi halinde Ankara’ya karşı "gerekli önlemlerin" alınması için AB üyelerini harekete geçmeye çağırmıştı
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras AB’nin sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı daha sert tutum izlemesini talep etmişti.

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