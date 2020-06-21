banner411
banner69
16 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
60 0
 
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
74 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
93 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
104 0
Gol yok, puan var
Gol yok, puan var
188 0
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
35 0
banner460

Türkiye'ye charter uçuşlar devam ediyor

banner27

Türkiye'ye charter uçuşlar devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin organize ettiği charter uçuşlar devam ediyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin duyurusunda, 23 Haziran Salı akşamı Ercan Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na Türk Hava Yolları tarafından sefer düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.

Koltuk sayısı sınırlı sayıda olduğundan ilk başvuruların biletlemesinin yapılacağı belirtildi ve başvuruların THY çağrı merkezine ve web sitesinden yapılabileceği ifade edildi.

Öte yandan Pegasus Havayolları tarafından Ercan’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na da seferler düzenleniyor. 26 Haziran Cuma ve 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek seferler için biletlerin Pegasus Havayolları internet sitesi veya KITSAB üyesi bir seyahat acentelerine başvurabileceği duyuruldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.