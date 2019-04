Türkiye, protokolü imzalamayacak

YDP Başkanı Arıklı, Hükümetin hazırlayıp Türkiye’ye gönderdiği ekonomik protokol taslağının Türkiye’nin istediği protokollerden farklı olduğunu söyledi ve “Türkiye bunu imzalamayacak. Başbakan’ın Mayıs sonunda istifasını vermesi gerek” dedi

Arıklı: “İktidar olmaya kilitlendik. Üye sayısında CTP’yi geçtik. Oy oranımız yüzde 17-20 arasında. Bunu yüzde 25’lere ulaştırmamız lazım. Bunun karşılığında da 15 civarı milletvekili bekliyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhtemel bir seçime en hazır partinin YDP olduğunu belirterek, “İktidar olmaya kilitlendik” dedi.

Üye sayılarının 6 bin 500’e ulaştığını bunu 7 bin 500 daha sonra da 10 bine çıkarmak hedefinde olduklarını ifade eden Erhan Arıklı, “Bugünkü oy oranımızın yüzde 17-20 arasında olduğu yönünde tespitlerimiz var. Bu bizim için yeterli bir rakam değil bunu mutlaka yüzde 25’lere ulaştırmamız lazım. Bunun karşılığında da 15 civarı milletvekili bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mecliste olup denenmeyen tek parti olarak YDP’nin halkın umudu haline geldiğini vurgulayan Arıklı “Bir şans da bunlara verelim diyen ciddi bir kitle var” diyerek, bu nedenle hazırlık yaptıklarını, tüzük değişikliğine giderek “Gölge Kabine” oluşturup iktidara hazır olacaklarını söyledi.

TC-KKTC Ekonomik protokolünün imzalanmamasının ciddi sıkıntılar yaratmakta olduğunu belirten Erhan Arıklı, “Hükümetin hazırlayıp Türkiye’ye gönderdiği taslak Türkiye’nin murat ettiği ve zaman zaman bize önerdiği ve geçmişte imzalanan protokollerden farklı, muğlak, hiçbir amacı ve hedefi olmayan bir taslak. Türkiye’nin bunu imzalayacağını sanmıyorum” dedi.

Ekonomik protokolün söylendiği gibi imzalanmaması halinde Başbakan’ın Mayıs sonu itibarıyla istifasını vermesi gerektiğini söyleyen Arıklı, “Bu yapı daha fazla belirsizliği kaldıramaz” ifadesini kullandı.

Partide ciddi bir heyecan bulunduğunu, tabanın hemen hergün bir yerlerde organizasyon yapmakta olduğunu, yapının giderek büyüdüğünü kaydeden Arıklı, “Üye sayımız şu anda 6 bin 500’e ulaştı. Bu rakamı normalde 7 bin 500 yapmamız gerekiyordu ama bu rakama ulaştıktan sonraki ikinci hedef de 10 bine ulaşmak” ifadelerini kullandı.

Üye sayısına bakıldığında KKTC’de ikinci siyasi parti durumunda olduklarını belirten Arıklı, CTP’yi geçtiklerini, 10 bine ulaşarak UBP’yi de geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni üye kaydında bazı teknik sıkıntılar yaşamakta olduklarını da anlatan Arıklı, Siyasi Partiler Yasası’na göre, bir siyasi partiden istifa eden üyenin bir başka siyasi partiye üye olabilmek için eski partisine istifasını onaylatması gerektiğini, Kıbrıs gibi küçük bir yerde geçmişte iyi ilişkiler içinde olduğu bir partiye giderek istifa ettiğini onaylatmasının doğru olmadığını belirtti.

Arıklı, “Bu madde yasaya nasıl girdi bilmiyorum ama bu madde nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Umarım bunları değiştiririz” dedi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İLE “GÖLGE KABİNE”…

Bir taraftan üye sayısını çoğaltırken diğer yandan da tüzük değişikliği yaparak “Gölge Kabine” oluşturmak için altyapı çalışması içinde olduklarını anlatan Arıklı şöyle konuştu:

“İktidara hazır olarak gelmek istiyoruz. Bütün yasa tasarıları elimizde hazır olacak. İktidara gelince 3 ay içerisinde en önemli yasal tedbirleri almak ve elimizdeki bakanlıklarda en iyi icraatı yapmak için hazırlanıyoruz. Partiyi hem lojistik açıdan hazırlıyoruz, hem de muhtemel aday arkadaşları yetiştiriyoruz.”

Arıklı, birkaç hafta içerisinde tüzük kurultayını yapacaklarını, MYK’nın toplanarak tarihi belirleyeceğini kaydetti.

Arıklı, “İyi gidiyoruz. Sürekli sahadayız. Seçimlerden sonra hiç ‘eve ‘ girmedik. Bu nedenle hangi tarihte yapılırsa yapılsın muhtemel bir seçim için seçime en hazır parti YDP” dedi.

Seçimlerde iki milletvekili çıkardıklarını, üçüncü milletvekilinin “alengirli oyunlarla ellerinden alındığını” belirten Erhan Arıklı, “Şikayet etme hakkımız yok çünkü şikayet edebilmek için sandıklara hakim olmamız gerekiyordu. Sandıklara hakim olamadığımız için itiraz etme durumumuz da yoktu. Üçüncü milletvekilliğini göz göre göre kaybettik” ifadelerini kullandı.

SANDIK GÖREVLİLERİ ŞİMDİDEN BELİRLENİYOR

Bunu bildikleri için şimdiden bu konuda tedbir almakta olduklarını, Genel Sekreter başkanlığındaki bir ekibin seçim olmamasına rağmen sandık görevlilerini şimdiden belirlemekte olduğunu kaydeden YDP Genel Başkanı Arıklı, “Ada çapındaki 800’e yakın sandığın görevlilerini şimdiden belirleme kampanyası başlattık” diye konuştu.

“HEDEF İLK SEÇİMDE İKTİDARI ELE GEÇİRME…YÜZDE 17-20 OY ORANIMIZ VAR”

Arıklı şöyle devam etti:

“Hedef yapılacak ilk genel seçimlerde iktidarı ele geçirmek veya hükümetin en güçlü ortağı olabilecek bir yapıya kavuşmak. Şu anki oy oranımızın yüzde 17-20 arasında olduğu yönünde tespitlerimiz var. Bu bizim için yeterli bir rakam değil bunu mutlaka yüzde 25’lere ulaştırmamız lazım. Bunun karşılığında da 15 civarı milletvekili bekliyoruz. Üye sayımızla bu enerjik yapımızla hedefimizin çok da uzak olmadığının farkındayız. Zaten 7 bin 500 üyenin siyasetteki karşılığı yüzde 20-21 oydur. Bunun karşılığı da 11-12 milletvekilidir ki biz bu rakamı çok daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz.”

“MECLİS’TE DENENMEYEN TEK PARTİ…”

Ülkenin her yerini dolaşmakta olduklarını, halkın en fazla şikayetçi olduğu konuların ekonomi, eğitim ve sağlık konusunda olduğunu belirten Arıklı, “Geçinememe, elektrik faturalarını ödeyememe ve sağlık hizmetlerinden yararlanamama gibi konular halkın gündemini meşgul ediyor” dedi.

YDP’nin Meclis’te olup denenmeyen tek parti olduğunu ifade eden Erhan Arıklı, 6 partinin 5 tanesinin denendiğini veya denenmekte olduğunu, iktidara gelmeyen tek partinin YDP olduğuna işaret etti.

“ALGI OPERASYONUNU ORTADAN KALDIRDIK…KÖK KIBRISLILAR DA GELİYOR”

Başlarda bir algı operasyonu olduğunu ve bunu büyük oranda ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Arıklı, “ ‘Bunlar Türkiyelilerin partisi’ ‘Bunlar ayrımcı parti ‘ ‘bunlar geldiklerinde bölücülük ayrımcılık yapacaklar ‘ gibi algılar vardı. Özellikle rakiplerimiz bu algıyı yarattı. Bunu kaldırdık. Artık kök Kıbrıslı kardeşlerimiz de yoğun bir şekilde partimize geliyorlar. Hergün en az iki üç tane kök Kıbrıslı yeni kardeşimiz partiye üye oluyor. Üst kademede yer alan bir sürü kök Kıbrıslı kardeşimiz de var”dedi.

“YDP KKTC’nin, Kıbrıs’ın partisidir. Kıbrıs’ın partisi olarak Kıbrıs Türkü’nün doğum yerlerine bakmaksızın, etnik kökenine, dini ve ideolojik düşüncesine bakmaksızın herkesi kucaklayan bir siyasi parti siyasi hareket. Bu nedenle çok sempatik görülüyoruz. Büyük ilgi var. Bu ilgiyi karşılamakta zaman zaman güçlük çekiyoruz” diyen Arıklı, telefonla veya sosyal medya üzerinden ulaşıp da üye olmak isteyen birçok kişi olduğunu, bu kişiler için Genel Sekreterin ayrı bir birim kurmakta olduğunu kaydetti.

“Milli Mütabakat Hükümeti” kurma önerisini de açan Erhan Arıklı, bunun elzem ve ihtiyaç olan bir model olduğunu vurguladı.

“Bu elzem çünkü bugünkü hantallaşmış, şişkin devlet yapısını ve deforme olmuş kamu kuruluşlarımızı siyasi yapımızı düzeltmek için ciddi siyasal dönüşümlere, reformlara ihtiyacımız var” diyen Arıklı, “Bunun için hiçbir siyasi partinin yalnız başına alamayacağı çok sert tedbirleri de almamız gerekiyor. Bu tedbirleri alacak siyasi partiler sonraki seçimlerde cezalandırılır” dedi.

Buna Türkiye’deki 2001 krizini örnek gösteren Arıklı, bugün KKTC’de de yapılması gereken işler ve alınması gereken tedbirler olduğunu, bunu siyasi partilerin göze alamadığını söyledi.

Arıklı şöyle devam etti:

“Meclis’te bir Milli Mutabakat Hükümeti kuralım. Buna bütün siyasi partileri dahil edelim. Bu hükümet teknotratlardan oluşsun. Yapısal dönüşümü yapsın. Ondan sonra gerekirse seçime gidelim Hatta başkanlık sistemine geçelim. Bunları oturup konuşalım. Ama bunları 1 veya 2 siyası partinin yapabilmesi mümkün değil. Hükümette 4 siyasi parti var yapılması gereken reformlar konusunda biz de destek vereceğimizi söylüyoruz 5 siyasi parti. UBP dışında 5 siyasi parti alınacak tedbirlere destek belirtiyor ama yapılamıyor. Niçin? Çünkü çekince ve kaygıları var göze alamıyorlar. Bu siyasi faturayı ödemeye güçleri ve cesaretleri yok. Öyleyse siz yapmayın taşın altına herkes elini koysun. Yapısal dönüşümü o hükümet yapsın sonra da seçime gidilsin. Bu süreli de olabilir . Ama bunun karşılığını henüz alamadık ama seslendirmeye devam edeceğiz. En azından halk duyar. Biz buna hazırız”

Başkanlık sistemi söylemlerine de açıklık getiren YDP Genel Başkanı Arıklı, dünyada çeşit çeşit başkanlık sistemleri olduğuna işaret etti.

ABD, Güney Kıbrıs, Türkiye, Güney Kore gibi ülkeleri örnek gösteren Arıklı, her devlet kendine uygun sistem kurduğunu söyledi.

“Bize en uygun sisten Güney Kıbrıs’taki sistem” diyen Arıklı, bir Başkan olup belirli sürelerde seçilmesi, meclisin görevinin yasa yapmakla sınırlı, yasama yürütme ve yargının tamamen bağımsız olması, bakanları Başkan’ın ataması ve halka hesabı Başkan’ın vereceği bir sistem önerdiğini anlattı.

“Demokratik parlamenter sistem ada ülkesinde bizi buraya kadar getirebildi” diyen Arıklı, parlamenter sistemin daha ileriye taşınamayacağını acil sistem değişikliği gerektiğini belirtti.

“HÜKÜMETİN TASLAĞI ELİMİZDE …TÜRKİYE BU EKONOMİK PROTOKOLE KOLAY KOLAY İMZA ATMAZ”

Ekonomik protokol konusuna da değinen Erhan Arıklı, ellerinde KKTC hükümeti tarafından hazırlanıp Türkiye’ye iletilen bir anlaşma taslağı bulunduğunu belirterek, “Bu taslak Türkiye’nin murat ettiği ve zaman zaman bize önerdiği ve geçmişte imzalanan protokollerden farklı, muğlak, hiçbir amacı ve hedefi olmayan bir taslak” dedi.

Türkiye’nin bu protokol taslağına kolay kolay imza atabileceğini düşünmediğini kaydeden Arıklı, bu taslağın hükümetçe yalanlanmadığına da dikkat çekti.

Başbakanın ekonomik protokolün Nisan ayında tamamlanacağını, Mayıs’ta imzalanacağını ve Haziran ayına doğru da para akışının başlayacağını açıkladığını hatırlatan Arıklı, “Başbakan toplumu beklentiye soktu. Bu protokol şu yada bu şekilde Nisan sonu tamamlanıp mayıs ayında imzalanmazsa hükümet kendiliğinden biter. Başbakan kendi kendini bağladı” dedi.

Toplumda tüm kesimlerin protokolün biran önce imzalanmasını, para akışının sağlanmasını, yatırımların başlamasını beklediğine işaret eden Arıklı, “Yolların çukur içinde olmasının nedeni bile ekonomik protokolün imzalanmaması nedeniyle devletin yolları tamir edecek parasının olmamasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

“BAŞBAKAN İSTİFASINI VERMELİ…”

Maliye’nin en küçük faturaları bile ödemekten aciz olduğunu, maliyenin memur maaşlarını nasıl ödeyeceğinin peşine düştüğünü savunan Arıklı, “Bu sarmaldan çıkmamız gerekiyor” dedi.

Ekonomik protokolün söylendiği gibi imzalanmaması halinde Başbakan’ın Mayıs sonu itibarıyla istifasını vermesi gerektiğini söyleyen Arıklı, “Bu yapı daha fazla belirsizliği kaldıramaz” ifadesini kullandı.

Sürekli bahanelerle oyalama yapıldığını, son olarak da Türkiye’deki seçimlerin bahane edildiğini anlatan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu KKTC’ye ayıracağı kaynağın devede kulak bile olmadığını ancak Türkiye’nin KKTC’den istediği reformları uygulayacak hükümet istediğini, bunun için kaynak aktarmadığını söyledi.

Arıklı, Ekonomik Protokol Nisan ayında hazırlanıp mayısta imzalanırsa herkesin rahatlayacağını ancak imzalanmazsa hükümet ve başbakanın vereceği istifa mektubunu şimdiden hazırlaması gerektiğini belirtti. Arıklı istifa sonrası yeni ciddi bir hükümet kurulup para akışının sağlanabileceğini kaydetti.

“İmzalanmazsa bundan daha kötüsü ne olabilir diyor vatandaş” diyen Arıklı, Kıbrıs Türkü’nün yokluklara alışkın olduğunu ancak kaynak varken bunu kullanmayı beceremeyen siyasilere tahammülü olmadığını da vurguladı.

KAMU REFORMU…”HÜKÜMETİ SAMİMİYETSİZ BULUYORUM”

Kamu reformu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Arıklı, yapılmak istenenin reform olmadığını Kamu reformunda tam teşekküllü bir düzenleme gerektiğini ancak bugün yapılanın kamu personelinin düzenlemesi olduğunu belirtti.

İşçilerin memurluğa geçişi için birtakım düzenlemeler yapılmakta olduğunu savunan Arıklı, “Adeta memur sendikalarına adam devşirmek için operasyon yapılıyor. Bu doğru değil. Hükümeti samimiyetsiz buluyorum” dedi.

Hükümetin bu düzenleme ile, denetleme ve cezayı getirmek istediğini söylemekte olduğunu ancak mevcut yasaların buna olanak tanıdığını ifade eden Arıklı, “KKTC küçük bir ülke olduğundan kişisel ve ailesel ilişkilerin ön plana çıktığı bir yapıda üst amirin alttaki personele düşük not verip onu ekonomik açıdan yada barem açısından cezalandırması mümkün değil. Kıbrıs’ta bu olmaz. Bu tür palyatif tedbirleri bize reform diye yutturmaları doğru değil” şeklinde konuştu.