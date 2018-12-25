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Türkiye ile tarım alanında işbirliği protokolü

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Türkiye ile "Zirai Levazım - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokolle iki ülke tarım sektörü arasındaki gübre, sera, damlama sulama, ilaç ve tarım ile ilgili eksik olan diğer konularda birbirini tamamlamayı amaçlamakta

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Türkiye ile tarım alanında işbirliği protokolü
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Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi ziyaret etti. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında yer alan görüşmenin ardından iki Bakan Bakanlıkları arası iş birliği protokolü imza törenine de katıldı. 

"Zirai Levazım - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İş Birliği Protokolü" imza töreninde Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu. 

İki ülke tarım sektörü arasındaki gübre, sera, damlama sulama, ilaç ve tarım ile ilgili eksik olan diğer konularda birbirini tamamlamayı amaçlayan protokole, Zirai Levazım Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yücesoylu ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Direktörü Fahrettin Poyraz imza koydu. 

İmza töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli, yoğun bir delegasyonla Kıbrıs'a geldiklerini ve özellikle Tarım Bakanı ile çok faydalı teknik toplantı yaptıklarını belirtti. 

Pakdemirli, gübre sera damlama sulama, ilaç ve diğer tarımsal konularda eksik olan ve iki ülke tarım sektörü arasında birbirini tamamlayacak ve iş birliğinin devamını artıracak bir protokole imza koyduklarına işaret ederek, iş birliğinin devamını ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, iki ülke arasında tarım alanında çok önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldığını belirterek, bu protokol ile kooperatifçiliğin çok önemli bir aşama kaydedeceğini ve ilişkileri bir üst perdeye taşıyacağını, çok avantajlı koşulları kazançla birlikte sağlayacağını kaydetti. 

Şahali, tarımın her alanda çok gelişeceğine de inanç belirterek, ülkeye ve tarım sektörüne hayırlı olmasını temenni etti. 

İmzaların ardından anı fotoğrafı da çekildi. 

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