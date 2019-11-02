“Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak hükümetin başarısı”

Başbakan Tatar, KKTC’ye sahip çıkmak ve Türkiye’yle iyi ilişkiler kurmanın hükümetin başarısı olduğunu söyledi ve sokaktaki insanın beklentisinin de bu olduğunu dile getirdi

UB-HP hükümeti Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları “Ülkeye hizmet yolunda Girne’deyiz” sloganı ile önceki akşam Girne’de devam etti.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün akşam Sağlık Bakanı Ali Pilli dışındaki kabine üyeleriyle birlikte düzenlediği toplantıda halktan gelen soruları yanıtladı.

GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının açılışında Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı Özersay birer konuşma yaptı.

Tatar, “Siyaset herkesin kendine göre bir ideolojisinin, politikasının olduğu bir şey, ama koalisyon ortaklığında da bu siyasetin asgari müşterekte hükümet programı bağlamında halka güven verecek, inandırıcı ve hizmete çevrilecek düşüncelerin hayata geçirilmesidir” dedi.

Tatar, bir partinin içinde bile farklı bakanlıklar arası sıkıntılar yaşanabileceğini vurgulayarak, geçmişte yaşanan bir olayı anlattı şu şekilde aktardı:

“Hep anlatırlar, bizim eski bir bakanımız vardı Mehmet Bayram. Ulaştırma bakanıydı. Sürekli Maliye Bakanlığı’ndan kaynak talep ederdi. Sonra kabine değişikliği olunca, Maliye Bakanlığına getirilmiş ve bu kaynak talebini reddetmiş. Çünkü her bakanın kendine göre bir görev ve sorumluluğu var”

Koalisyon ortaklığında bu sorunların daha çok sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Tatar, “Hamdolsun, bizim hükümetimizde şu ana kadar birkaç hadise dışında fazla sıkıntı olmamıştır. İnşallah bundan sonra da olmaz” dedi.

Bir hükümetin kurulmasının, atamaların ve görevlendirmelerin kolay yapılan işler olmadığına işaret eden Tatar, bu nedenle de bir dizi yasal düzenlemenin her dönem gündemde olduğunu söyledi.

Hükümete geleli 5 ay olduğunu hatırlatan Tatar, muhaliflerin söylemlerine rağmen 5 ayda çok şeyler yaptıklarını belirtti. Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın, Cumhurbaşkanı’nın başka seçenek olmadığını söylemesine rağmen, dış politikada iki devletli bir yaklaşımdan yana olduklarını ve federal temelde bir anlaşmanın umut vermediğini dile getirdiğini, kendilerinin de kesinlikle bu şekilde düşündüklerini kaydetti.

Tatar, Özersay’ın bu düşüncelerinden dolayı 4’lü koalisyonda büyük sıkıntı yaşadığını çünkü kendi görüşlerini rahatlıkla ifade edemediğine işaret ederek, “Bizim hükümetimizde serbest, özgür şekilde iki devletten, Maraş açılımından, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımızdan söz edebiliyoruz. Dolayısıyla bu bile bu hükümetin başarısıdır” dedi.

Milli iradeye, KKTC’ye sahip çıkmak ve Türkiye’yle iyi ilişkiler kurmanın hükümetin başarısı olduğunu vurgulayan Tatar, sokaktaki insanın beklentisinin de bu olduğunu dile getirdi. Tatar, “Kimse bazı merkezlerle kavga edilmesini istemez çünkü o kavgalar bize ancak zarar verir” ifadesini kullandı.

Tüm sıkıntıların birkaç ayda aşılacağı beklentisinin gerçekçi olmadığını, ancak en azından bir duruş ve geleceğe dönük çalışmalarla halkın güvenini kazandıklarını belirten Tatar, anketlerden çıkan sonuçlarda da kendilerine güven duyulduğunu ve gelecek kaygısı olmadığını gördüklerini söyledi.

Başbakan Tatar, uzun zamandır imzalanamayan mali protokolün imzalanmasıyla başlatılan ve hayata geçirilmeye çalışan çalışmalardan örnekler vererek yüzde 15 büyümeyle 9 milyar TL’ye yakın 2020 bütçesini meclise sunduklarını kaydetti.

Tatar, öte yandan Türkiye’yle imzalanacak 2020 mali protokolü için de görüşmelerin başladığını ve somut adımlarla yola devam ettiklerini belirtti.

Girne’nin büyüyen önemli bir şehir olduğunu dile getiren Tatar, toplantıya katılan belediye başkanlarına da teşekkür ederek, her türlü soruna çözüm bulma arayışında olduklarını söyledi. Tatar, Girne’de denize akıtılan atıklara asla müsaade etmeyeceklerini ve belediyeyle işbirliği içerisinde daha kapsamlı çözümler aradıklarını kaydetti.

Tatar, Ciklos bölgesi başta olmak üzere farklı noktalarda çalışmalar yapıldığını ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da konuşmasına, “başbakan az önce söylediklerini bu hükümet Kudret’e yaradı anlamında söylemedi, bu hükümet ülkenin menfaatine çıkarlarına yaradı gerçekten” sözleriyle başladı.

Dış politikadaki gücün, hükümetin uyumundan geçtiğini dile getiren Özersay, 4’lü koalisyon döneminde Kıbrıs sorununun geleceği konusunda ortak bir politika olmadığını ve bu nedenle dışişleri bakanının işinin de hiç kolay olmadığını söyledi.

Özersay, 4’lü koalisyon döneminde ortak paydalar olduğunu ancak geleceğe dönük şimdi daha güçlü biçimde Kıbrıs’ta artık bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunu, federal bir ortaklığın şartlarının bu ülkede bulunmadığını daha bir gönül rahatlığıyla ve güçlü bir biçimde savunabildiklerini belirtti.

Her bakanlığın verdiği hizmetin önemli olduğuna işaret eden Özersay, koalisyonun bir bütün olarak hareket etmesinin zorunlu olduğunu ve bundan sonra memleketim diyerek geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, bu vizyonla hizmet edeceklerini belirtti.

Özersay, sıkıntılı bir dönemden geçildiğini ve sorunların çözümünün zaman alacağını dile getirerek, “Siyasi istikrarsızlığın bu ülkeye sağlayacağı hiçbir şey yoktur. Ayaklarımızı yere sağlam basıp, hizmet üretmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Özersay, konuşmasının sonunda Başbakan Tatar’ın Maliye Bakanlığı’yla ilgili hikayesine atıfta bulunarak, “Bizde de en çok kaynak isteyen Ulaştırma Bakanlığı’dır. İsterseniz bakanı bir süre için Maliye Bakanı yapalım, kaynağı aktardıktan sonra da Maliyeyi geri veririz” dedi.

Konuşmaların ardından bakanlar vatandaşların sorularını yanıtladı