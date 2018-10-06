“Türkiye, iki devletli çözüme yöneldi”

DİSİ Başkanı Neofitu, Türkiye’nin iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünü bertaraf etmeye ve iki devletli çözüme getirmeye çalıştığını iddia etti

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorunu konusunda son üç gündür yaptığı açıklamalara önceki gün bir yenisini daha ekledi.

Fileleftheros gazetesinin “Averof: Susmayacağım…” başlığı altında verdiği haberde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun önceki gün dramatik bir açıklamada bulunarak, tüm toplum ve siyasileri Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini göstermek için harekete geçmeye çağırdığını yazdı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Neofitu, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty’le önceki gün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümünü istediğinin anlaşılması için herkesi harekete geçmeye çağırdı.

Neofitu: “Ulusal tsunaminin geldiğini görüyorum. Kim beni ne ile suçlarsa suçlasın, susup elleri bağlı oturamam. Ekonomik bir kriz ardında yaralar bırakırsa, zamanla bu yaralar iyileşir ancak kaybedilmiş bir vatan geri kazanılamaz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin, yaşadığı ekonomik kriz, ABD’yle ilişkilerinin gergin olması ve diğer birçok sorunu sebebiyle müzakerelerden kaçındığını” öne süren Neofitu, Türkiye’nin iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünü “bertaraf etmeye ve iki devletli çözüme” getirmeye çalıştığını iddia etti.

Neofitu, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik “tutkunun azaldığını ve bir bıkkınlık görüldüğünü” belirterek, kendisinin bu gelişmeler karşısında tepkisiz kalmayacağını, önümüzdeki pazartesi, salı ve çarşamba günleri Brüksel’de yapacağı önemli temaslarda Kıbrıs Rum tarafının çözüm istediği mesajını ileteceğini vurguladı.

AKEL

Gazete, AKEL tarafından önceki gün yapılan açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in partilerden öneri beklediği şeklindeki sözleri “Anastasiadis en nihayet karşılıklı diyalog ve diğer partilerin önerilerine önem vermeye mi başladı?” şeklinde değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs sorununda durumun gerçekten kritik olduğu ve Anastasiadis’in sorumluluklarını kabul etme vaktinin de geldiği ifade edildi.

HRİSTODULİDİS: “ÇÖZÜM BÖLGE İÇİN FAYDALI”

Gazete, bir diğer haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Almanya’nın birleşmesinin yıldönümü sebebiyle önceki gün Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinliğe katıldığını ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin faydalarından söz ettiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, söz konusu etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin tüm bölgeye olumlu etki edeceğini belirterek, Almanya’ya bu konudaki sürekli desteğinden ötürü teşekkürlerini dile getirdi.