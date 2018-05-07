banner107
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
87 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
130 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
16 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
85 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
354 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
576 0
55 0
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
51 0
banner82
banner147

Türkiye'den  Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık bağış

banner27

Türkiye'den  Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık bağış
banner137

Türkiye  Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık (83,500 Euro)  bağışta bulundu.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’ü makamında kabul ederek, yardım çekini takdim etti.

Kabulde konuşan Büyükelçi Kanbay, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarını takdirle izlediklerini belirterek, komiteye çalışmalarında başarılar diledi.

Gülden Plümer Küçük son yapılan katkıdan dolayı Türkiye halkına teşekkür etti.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ 11 YILDA 909 BİN 500 EURO’YA ULAŞTI”

Diğer yandan Kayıp Şahıslar Komitesi yazılı bir bildiriyle, Türkiye’ye bağıştan dolayı teşekkür etti ve bununla birlikte Türkiye’nin komiteye 11 yılda yaptığı mali desteğin 909 bin 500 Euro’ya ulaştığını kaydetti.

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu yardımın Kayıp Şahıslar Komitesi’nin  yıllarca pek çok aileyi etkileyen acılara son vermek amacıyla sürdürdüğü kazı, kalıntıların kimlik tespiti ve kayıpların ailelerine teslimine yönelik çalışmalarına destek olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bugüne kadar 870 kalıntıya ait kimliklendirme çalışması yaptığı ve kalıntıları defin için ailelerine teslim ettiği de ifade edildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.