"Türkiye'den para alınamayacak"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 17 maddelik eylem planının hayata geçirilip paranın alınabileceğine inanmadığını kaydetti

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı protokol hakkında bilgi vererek, protokolün belli şartları ve kalkınma planı şart koştuğunu dile getirdi.

Arıklı, bunların yerine getirilebileceğine inanmadığını söyleyerek 17 maddelik eylem planının hayata geçirilip paranın alınabileceğine de inanmadığını kaydetti.

Açılım kapsamında atılan adımların ekonomiye zarar verdiğini anlatan Arıklı, otellerin, turistlerin gelmesine izin verileceği tarihten önce açılmasını eleştirdi.

Türkiye’den gelecek öğrencilerin karantina paralarını ödemesi kararını da yorumlayan Arıklı, üniversite tercihleri sürecinde bunun zararının görüleceğini söyledi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, karantina kararının üniversitelere büyük zarar verdiğini anlattı.

Erhan Arıklı, protokol kapsamında ilgili parayı ülkeye getirmeyi başaramayanları istifa etmeye ve siyasi hayattan çekilmeye çağırdı.