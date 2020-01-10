Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru koptu

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türkiye tarafından denizin 250 metre altında askıya alındığı noktadan kopan borunun tamiratının hava şartlarına göre yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. s Türk Cumhuriyeti’ne su taşıyan boru koptu.





Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TAK’a yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşlerinin arıza keşif ve tamiratına başladığını kaydetti.

Borunun kopmasından ötürü KKTC’de herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağını vurgulayan Oğuz, Geçitköy Barajında 20 milyon metreküp su bulunduğunu söyledi. Oğuz, tamirat çalışmalarının denizdeki hava şartlarına göre 2 ay sürebileceğini belirtti.

Oğuz, proje kapsamında bu tip aksaklık ve arızaların olmasının beklendiğini, o yüzden hem Anamur hem de Geçitköy’de barajlar yapıldığını anımsatarak, Geçitköy’de bu süreçte yeteri kadar su bulunduğunu kaydetti.



