"Türkiye'den KKTC'ye 4 bin asker getiriliyor"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’den ülkeye 4 bin asker getirileceğini belirterek, yeni gelen askerlerin nasıl bir prosedürle ülkeye kabul edildiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini savundu.

Covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye’nin risk düzeyinin değiştiğine dikkat çeken Şahali, askerlerin ülkeye getirilmesiyle ilgili tedirginlik yaşanmaması için kamuoyunun bu konuda derhal aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin açıklaması şu şekilde:

24/6/2020 Çarşamba 1000 kişi

26/6/2020 Cuma 1000 kişi

28/6/2020 Pazar 1000 kişi

30/6/2020 Salı 1000 kişi

TOPLAM 4000 KİŞİ

Yukarıdaki detaylar bir haftalık sürede ülkeye giren ve girecek olan toplam asker sayısıdır. Planlı değişim kapsamında yeni gelen askerlerin nasıl bir prosedürle ülkeye kabul edildiğine dair kamuoyuna açık bir bilgilendirme yapılmalıdır. #covid19 önlemleri çerçevesinde Türkiye’nin risk düzeyi eğer değişiyorsa, bu konuda da kamuoyu, herhangi bir tedirginlik ve spekülasyon gelişmeden, derhal aydınlatılmalıdır.