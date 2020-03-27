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Türkiye'den Kıbrıs'a sessiz sedasız yardım!

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Türkiye'den Kıbrıs'a sessiz sedasız yardım!

Adada bulunan kişileri almak için bugün gelen uçağın gelirken adaya tıbbi yardım getirdiği açıklandı.

Haberi doğrulayan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye'deki 90 kadar öğrenci ile Türkiye'de ameliyat olup da dönememiş kişilerin de aynı uçakla adaya döndüğünü açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği dün yaptığı duyuruyla bugün Türk Hava Yolları'nın Ercan Havaalanı'ndan Uşak iline charter sefer düzenleyeceğini ve 120 kişinin Türkiye'ye ulaşımının sağlanacağını açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ilerleyen zamanlarda da benzeri uçuşlar olması için plan ve çalışmalar yapıldığını açıkladı.

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