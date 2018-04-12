“Türkiye'den Kıbrıs'a çalışmaya gelenler bilgilendirilmeli”

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Çalışma Bakanı Zeki Çeler, Türkiye'den adaya çalışmak için gidenlerin çalışma izinlerinin olması gerektiğini bilmediklerine dikkati çekti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, dün sabah KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ile bir araya geldi.

Çeler daha sonra Anıtkabir’i ziyaret ederek, çelenk sundu ve Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı:

“Büyük lider Atatürk, İlkokul yıllarında ‘Andımız’ı okumak için sınıf arkadaşlarımla yarıştığımız günler hiç aklımdan çıkmıyor. Laik bir toplum için verdiğiniz mücadele karşısında saygıyla eğiliyorum. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve uygarlık yönünde ilerlemenin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğuna inanmayı sizden öğrendik. Küçüklerimi koruyarak, büyüklerimi sayarak, ilerlediğim bu yolda, insanoğlunun tüm hayatına dokunan önemli bir makamla karşınızda bulunmaktan onur duyuyorum. Laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüyle yaşamını sürdüren Kıbrıs Türk Toplumu, bölge ve dünya barışına olan inancını korumakta olup, kararlılığını muhafaza etmektedir. İlke ve devrimleriniz, geçmişte olduğu gibi, bugün de, gelecekte de, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk Toplumu’nun bir temsilcisi olarak sizi saygıyla selamlıyorum.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler bugün sırasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kayan Saya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ve Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Türkiye'den adaya çalışmak için gidenlerin çalışma izinlerinin olması gerektiğini bilmediklerine dikkati çekerek, "Turist vizesiyle gelip çalışıyorlar. Herhangi bir iş kazası sonrasında hem onlara yardım etme konusunda biz müdahil olamıyoruz. Hem de hayatlarını kaybederlerse ailelerine de bakma yükümlülüğümüz olmuyor. Bu kayıt dışılığı önlemek adına burada bu bilgilendirmenin daha çok olması gerekiyor." dedi.

Çeler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Sarıeroğlu ile çalışma hayatı konusu üzerinde konuşacaklarını ifade eden Çeler, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yaklaşık 104 bin özel sektör çalışanı var. Bunların neredeyse yüzde 40'tan fazlası Türkiye Cumhuriyetinden kardeşlerimizden oluşmaktadır. Onların oradaki sosyal güvenlikleri hem çalışma yaşamları ile hem Türkiye'den gelip Kıbrıs'ta çalışan hem de Kıbrıs'tan gelip Türkiye'de çalışan arkadaşlarımızın çalışma yaşamlarının iyileştirilebilmesi için çeşitli konularda iş birliğinin ilerlemesi adına, konuları görüşmeyi talep edeceğiz. Umarım bu konularda da daha ileriye adımlar atarız ki iş barışını, iş yaşamındaki zorlukların ortadan kaldırılması için iki kardeş ülke bu iş birliğini daha ileriye taşır."

Türkiye'den Kıbrıs'a çalışmaya gidenlere yönelik bilgilendirilme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çeler, şöyle devam etti:

"Maalesef Türkiye'den çalışmak için, ekmek parası kazanmak için gelen emekçi kardeşlerimiz, aynı dili de konuştuğumuz için çalışma izinli olmak zorunda olduklarını bilmiyorlar ve turist vizesiyle gelip çalışıyorlar. Herhangi bir iş kazası sonrasında hem onlara yardım etme konusunda biz müdahil olamıyoruz, hem de hayatlarını kaybederlerse ailelerine de bakma yükümlülüğümüz olmuyor. Bu kayıt dışılığı önlemek adına burada bu bilgilendirmenin daha çok olması gerekiyor. Oraya gelen kardeşlerimizin iş yaşamında daha sağlıklı çalışabilmeleri için bu bilgilendirmenin yapılması hususunda ciddi bir adım atmamız gerekiyor. Çünkü neredeyse 10'da birlik bir rakamda, yani 104 binde 10-14 bin kayıt dışı çalışanımız mevcuttur."

Çalışma izni olmayan vatandaşların sigortasız ve iş sağlığı güvenliği olmayan yerlerde çalıştıklarını aktaran Çeler, bunun bir "insanlık dramı" olduğuna işaret etti.

Bunun önüne geçebilmek için iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizen Çeler, iki ülke arasındaki ziyaretlerde girişlerde kimlik gösterildiğini ve 90 günlük vize uygulaması yapıldığını anımsattı. Çeler, "Ülkeye girişlerde böyle sık dokunan bir muhaceret yapısı uygulamıyoruz Türkiye Cumhuriyetine. Bu sebepten kişilerin girdikten sonra nerede oldukları konusunda sıkıntı yaşıyoruz ve bu ilerleyen dönemlerde hem o arkadaşlara hem bizlere devlet olarak sıkıntı yaratıyor." ifadelerini kullandı.