Türkiye'den geleceklere çifte PCR testi

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'den geleceklere, hem Türkiye'de hem de KKTC'de çifte test yapılacağını söyledi. Tatar, ekonomide alınan tedbirlerle, Covid depremine rağmen 2020 bütçesinin uygulanabilir noktaya geldiğini belirtti.

Mecliste konuşan Başbakan Ersin Tatar kürsüye çıkarak eleştirilere yanıt verdi. İlk paketin başarıyla uygulandığını, bu sayede piyasaya ciddi bir nakit akışı sağlandığını söyleyen Tatar “covid depremi”ne rağmen yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ile 2020 bütçesinin tamamen uygulanabileceği bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Kamu maliyesinin düzeltilmesi, bütçenin uygulanabilir hale gelmesi, kaybın telafisinin sağlanması ile 2020 bütçesinin başarıyla uygulanabilmesi, borçların yeniden yapılandırılması ile sürecin iyi şekilde yönetildiğini söyleyen Tatar, yaşananlara rağmen bütçeyi bu noktaya getirmenin önemli bir başarı olduğunu anlattı.

Normalleşme sürecinin doğru yönetilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, ekonomik örgütlerle sürekli istişare içinde olduklarını, örgütlerin büyük ölçüde memnun olduğunu dile getirdi.

Ekonomik faaliyetlerin başlaması için seferlerin başlaması, öğrencilerin, turistlerin adaya gelmesinin sağlanmasının önemli olduğunu söyleyen Tatar, dünyada KKTC’nin virüsten temiz bir bölge olması ve diğer bazı avantajlar sayesinde oluşan algının gelecek açısından da önemli olduğunu belirtti.

“BUNDAN DAHA İYİSİNİN YAPILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

“Bundan daha iyisinin yapılabileceğini düşünmüyorum” diyen Başbakan Tatar, sürecin iktisadi yaklaşımlara göre doğru şekilde yönetildiğini dile getirdi.

Başbakan Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yerinden sorduğu soru üzerine şimdiye kadar 70 milyon iç borçlanmaya gidildiğini kaydetti.

Erhürman’ın borçlanmanın neden yapıldığıyla ilgili detaylar istemesi üzerine Başbakan Tatar, detaylara girmeye lüzum görmediğini söyledi.

Ülkede 90 günde 40 bin test yapıldığını dile getiren Tatar “Bir kapasitemiz var” dedi ve gerekirse özel hastaneler ve laboratuvarlarla da anlaşılabileceğini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da turizmcilerin sıkıntıları olduğunu dile getirerek otellerin 1 Haziran’da açıldığını, 1 Temmuz’da uçuşların başlamasının yeniden tartışma konusu haline geldiğine işaret ederek çok sayıda otel çalışanının işsizlikle karşı karşıya olduğunu kaydetti, Güney Kıbrıs’a benzer bir uygulama yapılmasının mümkün olup olmadığını sordu.

Başbakan Tatar da Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın ortada olduğunu, “Türkiye’den gelecek uçuşlarda 3 gün önce test yapılacak bir test de burada yapılacak” dedi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy’un sorusu üzerine Tatar, Türkiye’den gelecek paranın borç olduğunun ancak bunun yarın istenecek bir borç olmadığını kaydetti.

Tatar normalleşme iyi yönetilebilirse bu işin içinden çıkılabileceğini kaydetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de Başbakan Tatar’ın sürekli dünyada KKTC’deki başarıdan övgüyle söz edildiğini söylediğini kaydederek bu konudaki haberleri derleyip kendileriyle paylaşmalarını istedi.

Şahali, Domuzcular Burnu’ndaki hastanenin kullanımıyla ilgili bir girişim yapılıp yapılmadığını sordu.

Başbakan Tatar bunun yanıtını Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin verebileceğini kaydetti.

“O ZAMAN GÖRÜRDÜNÜZ NE OLURDU BU ÜLKEDE…”

Başbakan Ersin Tatar devletin 2020 bütçesini Covide rağmen büyük bir başarıyla uyguladığını anlattı, “Devlet eğer bunu yerine getirememiş olsaydı o zaman görürdünüz ne olurdu bu ülkede” şeklinde konuştu.

Tatar, bu güvenle iş insanlarının yatırım yapmaya bile başladığını kaydetti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, pandemide yeniden hızlanma olması halinde kullanılacak yatakların mevcut bölümlerin yatakları olduğunu söyledi, olası bir pandemide bu yataklar kullanıldığı zaman diğer hastalıklar nedeniyle yatış alması gereken hastaların nerede yatacağını sordu.

Tatar bu soruya Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yanıt vereceğini, bu konunun kendileri için önemli olduğunu ancak panik içinde olunmaması gerektiğini kaydetti.

Tatar, “Panik yapmaya gerek yok” dedi.