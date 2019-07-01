Türkiye'den AFAD ekibi kimyasal ölçüm yapacak

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay az önce yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Türkiye’den AFAD’dan bir ekibin gelere patlamanın olduğu yerde cihazlar eşliğinde kimyasal ölçüm yapacağını açıkladı.

İşte Özersay'ın paylaşımı:

Yaşadığımız olaylar ertesinde tedbir mahiyetinde Türkiye’den AFAD’dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) az sonra dört kişilik bir uzman ekip ülkemize geliyor. Ülkemize gelecek olan ekip Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızla birlikte patlamanın olduğu bölgede cihazlar eşliğinde kimyasal ölçüm yapacak. Kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz.