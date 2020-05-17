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Türkiye'den 3, Güney'den 2 helikopterle yangına müdahale ediliyor

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Türkiye'den 3, Güney'den 2 helikopterle yangına müdahale ediliyor

Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde etkili olan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına havadan da müdahale edilerek  söndürülme çalışmaları sürüyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yangının ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü sınırında durdurulduğu  ve yan tarafında band açılmaya çalışıldığını açıkladı.

Genç TV’de telefonda canlı yayına bağlanan Özersay, olayın dış yönününü koordine etmeye çalıştığından  bölgeden ayrıldığını ancak aldığı son bilginin,  Türkiye’den 3 helikopter, Rum tarafından ise BM aracılığıyla 2 hava aracının dönüşümlü olarak yangına havadan müdahale etmekte olduğu yönünde olduğunu, itfaiye, sivil savunmanın da bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Rüzgarın da etkisiyle yangının yolun  bir tarafından diğer tarafına atladığına işaret eden Özersay, su tankerlerine ihtiyaç duyulduğunu ve yapılan çağrılar doğrultusunda birçok sivil aracın da belediyelerle işbirliği içerisinde yardıma koştuğunu kaydetti.

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