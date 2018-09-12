Türkiye'de elektrikte zam % 16 iken KKTC'de neden % 48 oldu

UBP milletvekili Sunat Atun, dövizdeki artışın bizim ülkemizdeki enerji fiyatlarına yansımasının %48 oranında bir elektrik zammını getirdiğine dikkat çekerek "Oysa yine para birimi olarak TL kullanan Türkiye Cumhuriyeti’ne baktığımızda elektrik enerjisine yapılan zam oranının %15-%16 sınırında durduğunu görüyoruz. Bu durumun değişebilmesi ve ülkemizdeki elektrik fiyatlarını ucuzlatmak için 2011 yılında yasasını çıkardığımız Yenilenebilir Enerji ve Türkiye’den gelecek kablo hayati önem arz etmektedir" dedi

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili, Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı ve aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Sunat Atun bu sabah BRT’de Tülay Başkaya’nın programına konuk oldu. Atun kendisine yöneltilen sorular üzerine ülkedeki ekonomik durum, enerji politikaları ve Ulusal Birlik Partisi kurultay süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sunat Atun’un değerlendirmelerinden bazı satır başları şöyle:

Sunat Atun: 2009 yılında Ulusal Birlik Partisi’nin seçim manifestosunda Türkiye’den su ve elektrik getirilmesi konusundaki vizyonumuzu ortaya koymuştuk. 2009 yılında göreve geldiğimiz dönemde de tüm çalışmalarımızı bu yönde yürüttük. Sadece Ulusal Birlik Partisi’nin iktidarda olmadığı ara dönemlerde bu çalışmalar sekteye uğramıştır. Biz önce şu tespiti yaptık: Fuel Oil’e ve dolayısıyla dolara bağlı olan mevcut enerji yapısı bize göre çok kırılgan ve dışa bağımlı bir yapıdır. Gerek dövizdeki artış, gerekse pahalı ve kirli bir yakıt türü olan Fuel Oil mevcut enerji altyapımısı düzenli olarak ciddi krizlere sürüklemektedir. Bu hantal ve pahalı yapıdan kurtulmak adına Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle biz Kıbrısa suyla beraber elektriği de getireceğiz dedik. Benim Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yaptığım dönemde, Anavatan Türkiye’deki mevkidaşım Sayın Berat Albayrak ile birlikte koordine olacak şekilde kablonun getirilmesi konusundaki fizibilite çalışmaları son noktaya kadar getirildi. Türkiye’den kablo getirilmesi ve sistemin yenilenebilir enerji ile de desteklenmesi durumunda ülkemizde enerjiyi ciddi oranda ucuzlatmamız mümkündür. Bugün dövizdeki artışın bizim ülkemizdeki enerji fiyatlarına yansıması %48 oranında bir elektrik zammını getirmiş, önümüzdeki dönemde bunun daha da artacağı söylenmektedir. Oysa yine para birimi olarak TL kullanan Türkiye Cumhuriyeti’ne baktığımızda elektrik enerjisine yapılan zam oranının %15-%16 sınırında durduğunu görüyoruz. Bu durumun değişebilmesi ve ülkemizdeki elektrik fiyatlarını ucuzlatmak için 2011 yılında yasasını çıkardığımız Yenilenebilir Enerji ve Türkiye’den gelecek kablo hayati önem arz etmektedir.

“Yenilenebilir Enerji 2013’te CTP-DP Hükümeti Döneminde kesintiye uğradı.”

Sunat Atun: 2011 yılında yenilenebilir enerji düzenlemesini yaptık 2013’e kadar tüzüklerini tamamladık hayata geçirme aşamasında maalesef seçim oldu ve hükümet değişti. O dönem göreve gelen CTP-DP hükümeti yenilenebilir enerji ile ilgili tüm süreci dondurdu. 2016’da tekrar hükümete geldik, yenilenebilir enerjideki tüm sınırlamaları kaldırdık, mahsuplaşmayı getirdik.

İşletmelere şu şansı tanıdık: Enerjinin tüketildiği yere panel kurma zorunluluğunu ortadan kaldırdık.

Bugün işletmelerin farklı bir yerde güneş panellerini kurması ve elde ettikleri bu enerjiyi farklı bir yerde kullanmaları yaptığımız düzenlemeler sayesinde artık mümkündür. Tek bir abone, güneş panelleri aracılığıyla ürettiği enerjiyi, kendisine ait tüm sayaçların mahsuplaşmasında kullanabiliyor artık. Bu çok önemli bir düzenlemeydi. Ada genelinde kısa sürede 16.5 Megawatt gücünde güneş paneli kurulumunu ve devreye girmesini sağladık. Avrupa Birliğinde hedef olarak gösterilen enerji kapasitesinin %20’sinin yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesi hedefini KKTC için vizyon olarak koyduk. Ülkemizde şu anda 350 Megawatt gücünde kurulu güç bulunmaktadır. Şu anda ülkemizde 16.5 Megawatt gücünde güneş enerjisiyle çalışan sistem bulunmaktadır. Ben ekonomi ve Enerji Bakanlığı Görevini devrederken 36.5Megawatt gücünde lisansı verilmiş ve kurulum aşamasında olan sistem daha vardı. Tüm bunlara ek olarak 20 Megawatt gücünde bir sistemin de KKTC Genelinde kurulması için ihale dosyasını hazırlamıştık. Ülkenin enerji ihtiyacına göre 25 farklı noktada kurulacak iri ufaklı yatırımlarla 20 Megawatt kapasitesinde güneş enerjisi ile çalışan sistem de hayata geçecekti fakat maalesef yine bir hükümet değişikliği ile süreç sekteye uğradı. Tüm bunların hayata geçmesiyle birlikte Avrupa Birliği’nin üyeleri için öngördüğü oran olan tüm enerji kapasitesinin %20’sinin yenilenebilir enerji olması hedefine ulaşacaktık. Umarım şu anda görevde bulunan hükümet gerek yenilenebilir enerji gerekse Türkiye’den gelecek kablonun hızlıca hayata geçmesi konusunda ciddi adımlar atar ve halkımızı enerji alanında pahalı ve kirli bir model olan Fuel Oil bağımlılığından kurtarabiliriz.

“Kurultay süreci hızla devam ediyor. Genç ve dinamik bir ekiple yola çıktık.”

Sunat Atun: Bir yandan temaslarımızı yapıyoruz, bir yandan kendimizi partililere anlatıyoruz. Ben adaylığımla birlikte hedefimizin partimizdeki genç kadrolarla birlikte Ulusal Birlik Partisi’ni yepyeni vizyonla çok daha güçlü bir konuma taşımak olduğunu ifade etmiştim. Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin icraat partisidir. Ülkemiz için daha çok kalkınma, daha çok yatırım ve daha güçlü bir ekonomi hedefimiz vardır. Önce Ulusal Birlik Partisi’ni sonra da tüm ülkemizin hak ettiği güce ve seviyeye ulaştıracak bir programımız var. Partililerimizin de güçlü desteği ile mutlaka başarılı olacağımıza inanıyorum.