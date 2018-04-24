Türkiye'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerde coşkuyla kutlandı. Törenler çocuklar ve devlet erkanın Anıtkabir'i ziyareti ile başladı

Anıtkabir'deki törenlere HDP'nin katılmaması dikkat çekti. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.