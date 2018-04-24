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Türkiye'de 23 Nisan coşkusu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerde coşkuyla kutlandı. Törenler çocuklar ve devlet erkanın Anıtkabir'i ziyareti ile başladı

Türkiye'de 23 Nisan coşkusu
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 Anıtkabir'deki törenlere HDP'nin katılmaması dikkat çekti.  

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23  Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Boğazı  semalarında gösteri uçuşu yaptı. 

 

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