 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
“Sınır” Las Vegas'ta finalist oldu
“Sınır” Las Vegas'ta finalist oldu
16 0
El-Sen elektrikleri kesecek
El-Sen elektrikleri kesecek
11 0
 
Avcılar istediğini aldı
Avcılar istediğini aldı
13 0
Tercihleri Süper Ligimiz
Tercihleri Süper Ligimiz
99 0
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
14 0
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
37 0
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
171 0
banner82

Türkiye Adalet Bakanı Gül'den Anıttepe'ye ziyaret

banner27

Türkiye Adalet Bakanı Gül'den Anıttepe'ye ziyaret
banner267

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kıbrıs Türkünün Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ‘ün anıt mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Anıttepe ve Rauf Raif Denktaş adına Cumhuriyet Parkı’nda bulunan TMT Anıtı’nda düzenlenen törenlerde Gül, çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu ve anıt özel defterlerini imzaladı. 

Gül, Anıttepe’de Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak, KKTC’ye gerçekleştirdiğim bu ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Kıbrıs Türkünün eşsiz varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz tarihi liderliği şükranla anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, haklı davasında daima Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecek.

Ruhunuz şad olsun” 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.