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Türk Yıldızları KKTC’de

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Türk Yıldızları KKTC’de
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Başbakan Ersin Tatar, 20 Temmuz etkinliklerine katılmak üzere adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ilk kadın filo komutanı TSK Türk Yıldızları Akrobasi Timi Filo Komutanı Pilot Binbaşı Esra Özatay ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi pilotlarını kabul etti.
Kıbrıs Türkü’nün Türk Yıldızlarını, Türk filolarını ezelden beridir takdirle takip ettiğine işaret eden Tatar, ekibi adada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
8 Ağustos’ta Cengiz Topel’in kabri başında tekrar anılacağını söyleyen Tatar, bu yılki etkinlikte, 1960’lı yıllarda Cengiz Topel’le birlikte Kıbrıs semalarında uçan ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için her türlü riski alan pilotların isimlerinin de anıt başında bir kütüğe kazınacağını söyledi.
Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, 20 Temmuz etkinliklerine katılmak üzere adada bulunan Türk Yıldızları Akrobasi Timi pilotlarını kabul etti.

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