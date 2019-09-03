 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
38 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
12 0
 
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
66 0
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
103 0
Toykan imzaladı
Toykan imzaladı
62 0
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
9 0
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
22 0
banner82

Türk ve Rum tarafı karşılıklı tablo ve görüntü iadesi yaptı

banner27

Türk ve Rum tarafı karşılıklı tablo ve görüntü iadesi yaptı
banner267

Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tabloların Rum tarafına, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (RIK) arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait ses ve görüntü kayıtları ise Kıbrıs Türk tarafına bugün iade edildi.

İade kararı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in 26 Şubat’taki görüşmesinde alınmıştı. 

Kültür Teknik Komitesi bugün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafında bulunan Kıbrıslı Rum ressamlarının eserleriyle, Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntü kayıtlarının takasının ara bölgede yapıldığını duyurdu.

Komite adına Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı duyuruda, tablolarla kayıtların iadesinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis arasında varılan mutabakat üzerine yapıldığı kaydedildi.

İki lider, 26 Şubat 2019’da yaptığı görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tabloları Güney Kıbrıs’a; Kıbrıs Rum kesiminin de Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntü kayıtlarının iadesi konusunda mutabık kalmıştı.

Söz konusu resim ve kayıtların halka açık bir etkinlikte sergileneceği belirtildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.