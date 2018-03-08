Türk ve Rum gençler birlikte ABD’ye gidiyor

Kıbrıs Arkadaşlık Programı’na başvuran gençler, Pazar günkü mülakattan sonra çeşitli aktivitelerde birlikte olacak ve kendilerinin seçeceği karşı toplumdan biri ile birlikte ABD’de aileler yanında bir ay geçirecek

“Bölünmüş Bir Ülkede Birleşen İnsanlar” sloganı ile 10 yıldan beri 700’ün üzerindeki Kıbrıslı Türk ve Rum gencini biraraya getiren “Kıbrıs Dostluk Programı (The Cyprus Friendship Programme, CFP) bu yıl da Temmuz ayında 12 Türk ve 12 Rum gencini ABD’ye gönderiyor.

Programın Kıbrıslı Türk Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican konu ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamada; programın 10 yıldan beri başarı ve istikrarla uygulanan iki toplumlu en etkin programlardan biri olduğunu söyledi. Zekican, “Amacımız Kıbrıs’ın gençleri ve aileleri için tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu bu barış projesi ile iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki Temmuz ayında 12 ekibin Amerika Birleşik Devletleri’nde San Fransisco, Maui Hawaii ve Portland bölgelerine seyahat edeceğini açıklayan Simge Kahvecioğlu Zekican şu bilgileri verdi: “Gençlerimiz, özenli bir süreçten geçerek seçilen ve gençlerin misafirliği boyunca onların tüm masraflarını karşılayacak olan ABD’li aileler tarafından ağırlanacaktır. Bir ay boyunca her ekibin bir aileyle yaşaması, ekiplerin dostluklarının derinleşmesinin yanısıra onları ağırlayan ailelerle de güçlü bağlar kurmalarını sağlayacaktır.”

CFP’nin son beş yıldan beri Trodos dağları eteklerindeki eskiden Türklerin de yaşadığı bir karma köy olan Aynikola (Esentepe) köyünde gençler için iki toplumlu bir kamp düzenlediğini belirten Zekican, bu kampların altıncısının ise bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirileceğini anlattı.

Birbirlerini tanımadan kampa gelen gençlerin, atölye çalışmaları, tartışma ve oyunlar aracılığıyla tek bir ekibe dönüştüğünü anlatan Zekican; bu yıl 28 Şubat’ta sona eren başvuruların ardından 11 Mart Pazar günü 09.- 15.30 saatleri arasında arabölgede olan “Home for Cooperation” binasında mülakatların