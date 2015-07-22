Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu toplantısı bugün KKTC evsahipliğinde gerçekleşti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim kurulu toplantısı bugün KKTC evsahipliğinde gerçekleşti. Girne’de Merit Park Otel’de yer alan toplantıya, TDBB Başkanı, Kocaeli Büyükşehir...

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim kurulu toplantısı bugün KKTC evsahipliğinde gerçekleşti.

Girne’de Merit Park Otel’de yer alan toplantıya, TDBB Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İhramim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Fahri Solak, evsahibi KKTC’nin Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile birlik üyesi toplam 7 ülkenin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı, Karaosmanoğlu ile Benli’nin açılış konuşmalarıyla başladı.

Toplantıda üye ülkelerin yönetim kurulu üyeleri Karaosmanoğlu ile Benli’ye çeşitli hediyeler sundu.

KAROSMANOĞLU: “HAYIRLI VE YARARLI GEÇMESİNİ DİLİYORUM”

TDBB Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İhramim Karaosmanoğlu birlik yönetim kurulu toplantısını KKTC’de gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, hayırlı ve yararlı geçmesini diledi.

Toplantının KKTC’te yapılmasının önemine dikkat çeken Karosmanoğlu, bu kapsamda katkı koyan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye teşekkürlerini sundu.

BENLİ: “ORGANİZASYONA EVSAHİPLİĞİ YAPMANIN ONURUNU YUAŞIYORUZ”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, TDBB Yönetim Kurulu üye ülkelerin temsilcilerini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, KKTC hakkında kısa bilgi sundu.

KKTC’nin bir turizm ve eğitim ülkesi olduğunu da belirteren Benli, aynı zamanda uzun yıllardır devam eden birtakım siyasi sorunları bulunduğunu kaydetti.

Böyle bir konumu bulunan ülkede dünya ölçeğinde bir organizasyona evsahipliği yapmanın öneminde dikkat çeken Benli, Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu toplantısına evsahipliği yapmanın onur olduğunu vurguladı.

Toplantının hayırlı geçmesini dileyen Benli, aldığı kararla KKTC’deki engelli ve yaşlılara 150 adet tekerlekli sandalye bağışlayan TDBB’ye teşekkür etti.