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Türk Bankası’ndan yeşil politikaya özel önem

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Türk Bankası elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak

Türk Bankası’ndan yeşil politikaya özel önem

Toplumsal sosyal sorumluluk anlayışına özel önem vermeyi sürdüren Türk Bankası, enerji kullanımında maksimum tasarruf yanında çevre kirliliğini önlemeye yönelik önemli bir yatırım gerçekleştiriyor. 

Türk Bankası, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Elparts Enterprises Ltd. ile, yıl sonuna kadar kendi elektriğini üretmek için yatırım anlaşması imzaladı. İki kuruluşun yöneticileri, geçtiğimiz hafta, Türk Bankası merkez binasında yer alan etkinlikte, ülkenin geleceğine yönelik önemli bir yatırıma imza atmanın gururunu yaşadılar.

Kurulacak Güneş Enerji Santrali ile elektrik üretimini sağlayacak bu yatırım, doğadaki zararlı gazlardan çevreyi arındırıp çevre kirliliğini önlemeye önemli katkılar yapacak.

Bu proje sayesinde, yıllık 576,201 kg’lık karbon emisyonunun doğaya salınımının sıfırlanması hedefleniyor.

Dünyada verilen önemin hızla arttığı Yeşil Politika’yı benimseyen Türk Bankası, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için bir adım daha atmış oluyor. (Lha)

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